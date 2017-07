Advokát zastupuje mrtvé v desítky let starých kauzách. Chce je očistit od komunistické perzekuce

Zásadní kauzy Lubomíra Müllera

Případ odpírače Josefa Choděry z Nové Vsi u Kolína

Ačkoliv Ústavní soud již v roce 1995 vyslovil, že opakované trestání odpíračů je nepřípustné, Nejvyšší soud to nechtěl akceptovat a rozhodnutí Ústavního soudu odmítl respektovat. To se dvakrát opakovalo. Nato dva soudci Nejvyššího soudu řekli, že je proti jejich svědomí jednat podle nálezu Ústavního soudu a odmítli Choděrův případ dále projednávat. Mladá Fronta DNES to tehdy komentovala tak, že teď už máme i soudce-odpírače, odpírají soudit. V roce 1999 z toho bylo velké pozdvižení, do něhož zasáhla tehdejší předsedkyně Nejvyššího soudu doktorka Wagnerová prohlášením v Lidových novinách, kde napsala, že dodržování nálezů Ústavního soudu je samotnou esencí právního státu a soudce, který by vědomě odmítal tyto nálezy respektovat, nemůže být soudce, natož pak soudcem Nejvyššího soudu. Od té doby pak justice začala brát nálezy Ústavního soudu s větším respektem. Obecně pak byla prosazena zásada „ne bis in idem“, tedy ne dvakrát za totéž.

Případ Vladimíra Waise z Ústí nad Labem

V roce 1954 odepřel vykonávat vojenskou službu a vysvětlil, že to je v rozporu s jeho náboženským přesvědčením svědka Jehovova. Za to byl odsouzen na 18 měsíců nepodmíněně. V roce 2001 ministr spravedlnosti podal v jeho prospěch stížnost pro porušení zákona. Aby se sjednotila praxe Nejvyššího soudu v obdobných kauzách, byl svolán velký, devítičlenný senát Nejvyššího soudu. A ten v říjnu 2002 poměrem hlasů 5:4 rozhodl, že pan Wais dostal povolávací rozkaz, a tak na tu vojnu měl nastoupit. Pan Wais se proto obrátil na Ústavní soud a ten v březnu 2003 rozhodl, že Ústava již tehdy zaručovala právo na svobodu svědomí a že svoboda svědomí je vyšší než svoboda náboženská a že pan Wais prostě právo na odepření vojenské služby měl. Následně pak byl zrušen odsuzující rozsudek z roku 1954. A aby si to všichni občané České republiky dobře zapamatovali, tak Ústavní soud rozhodl, že tento nález musí být publikován ve Sbírce zákonů, což se stalo pod č. 106/2003 Sb. Na základě tohoto nálezu bylo pak rehabilitováno kolem 300 dalších odpíračů vojenské služby. A ještě je možné dodat, že ke shodným závěrům došel v roce 2011 i velký senát Evropského soudu pro lidská práva ve věci Bajatjan proti Arménii.