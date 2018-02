Africké státy čelí epidemii obezity, píší New York Times. Na vině je rostoucí životní úroveň

Země subsaharské Afriky zasáhla nečekaná epidemie obezity. Mezi dvacítkou zemí světa s nejrychleji rostoucí mírou obezity u dospělých se objevilo osm afrických států, ukazuje nedávné studie Washingtonské univerzity v Seattlu. Trend pramení ze změn životního stylu, které do některých částí kontinentu přinesl rychlý ekonomicky růst, píše deník The New York Times.

