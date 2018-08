I nepoučitelní lidé potřebují střechu nad hlavou, říká ředitel Agentury pro sociální začleňování

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zlepšují bezdoplatkové zóny život, nebo vytvářejí nová ghetta? Poslechněte si celé Pro a proti

„Nevyhlašujeme bezdoplatkové zóny na celá území, jsou to spíš sídlištní zástavby. Je to titěrná práce, protože musíme mapovat a pak dokládat výskyt sociálně nežádoucích jevů,“ vysvětluje ve vysílání Českého rozhlasu Plus radní města Karviné a zároveň ředitel místní městské policie Petr Bičej z ČSSD.

K takovým jevům podle něj patří narušování veřejného pořádku, občanského soužití, zvýšená míra užívání drog a alkoholu, případně prostituce.

Bičej zdůraznil, že jim jde o podchycení hlavně těch, co se nově přistěhují. „Opatření zavádíme proto, abychom nerozšiřovali ghetta a hlavně zamezili přílivu dalších lidí s problémovým chováním,“ tvrdí.

„Karviná je strukturálně postižené město. Máme problémy s vysokou koncentrací lidí, kteří žijí nepřizpůsobivě, a nějak si musíme pomoci. Protože to nikdo jiný neudělá,“ dodává.

Jednoduchá řešení nefungují

Podle ředitele vládní Agentury pro sociální začleňování Davida Beňáka (ČSSD) ovšem vyhlášení bezdoplatkové zóny v konečném důsledku nepomáhá. „Dopadá totiž i na ty, kteří žijí řádným způsobem života. Taky to omezuje pohyb ostatních obyvatel, kteří sice pobírají dávky v hmotné nouzi, ale nejsou to problémoví sousedé,“ poukazuje.

Beňák připomíná, že původním záměrem opatření bylo zabránit vzniku nových sociálně vyloučených lokalit. Dnes totiž tzv. obchodníci s chudobou koupí bytový dům, do kterého nastěhují lidi bez jakéhokoli vztahu k městu. V takových případech je prý vyhlášení zón v pořádku.

Ke zlepšení života obyvatel je ale třeba využít zcela jiné postupy. Takovým příkladem je podle Beňáka město Dubí. To se dokázalo vypořádat s prostitucí i kriminalitou. „Mají 38 strážníků, což je nebývalé. Ale taky snížili kriminalitu téměř na nulu a důslednou prací městské policie vytlačili prostituci.“

Beňák poznamenává, že přístupy obcí jsou různé, některé vyhlašují bezdoplatkové zóny jen na konkrétní ubytovny nebo domy. „A vedle toho masivně podporují sociální práci a posilují bezpečnost. Je to mravenčí, usilovná a náročná práce. Stojí to veřejné prostředky, ne vždy malé, ale jiná cesta asi není,“ podotýká.

„V Ostravě byla jedna lokalita dlouhá léta považovaná za problémovou. Zavedli systematickou komunitní práci a kvalita bydlení se zlepšila. Výrazně. A pokud se tam nastěhuje někdo, kdo nerespektuje pravidla soužití, tak si to vyřeší pěkně mezi sebou,“ uzavírá.