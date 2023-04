Projekt AI dětem učí, jak využívat umělou inteligenci rozumně. Není ale všemocná, je dobré znát její limity

Skoro 400 základních škol v Česku vyučuje o umělé inteligenci díky novému projektu. Ten se jmenuje AI dětem, vznikl před rokem a vydává učebnice a další materiály. Z nich by se děti měly naučit, co to je umělá inteligence, jak se dá používat a děti by si k ní měly samy postupně vytvářet postoj. Praha 12:39 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právě na konkrétních příkladech mohou děti rozpoznat, že umělá inteligence není všemocná (ilustrační foto) | Foto: Alžběta Havlová | Zdroj: Český rozhlas

„Vydali jsme několik typů vzdělávacích materiálů včetně AI pro dospělé, pro lidi, kteří o tom vůbec nic nevědí. Mimo těch technických věcí, jak funguje strojové učení, se tam vlastně zamýšlíme i nad etikou. Kolega ještě zpracovává kapitolu Umělá inteligence,“ ukazuje Eva Nečasová, zakladatelka projektu AI dětem.

„Před dvěma lety jsem uspořádala experimentální příměstský tábor pro děti na prvním a druhém stupni základních škol. A nesmírně mě překvapilo, jak to fungovalo, hned všechno pochopily. Takže jsem si říkala, že nevidím důvod, proč AI nevyučovat už na základních školách,“ přidává svou zkušenost.

Do iniciativy AI dětem se zapojili jak odborníci na umělou inteligenci, tak experti na vzdělávání a didaktiku.

„Máme kompetenční model, který stojí na třech pilířích. První jsou znalosti o AI, to znamená, že vím, jak funguje. Druhý je dovednosti AI, že využívám efektivně a smysluplně nástroje, které AI nabízí. Třetí kompetence je postoj k AI, protože znám její limity a nebezpečí,“ říká zakladatelka.

V češtině vydali učebnici Strojové učení pro děti od britského softwarového specialisty Dalea Lanea, ve spolupráci s časopisem pro děti vytvořili interaktivní příběh o dvou robotech zkoumajících Zemi a i v tomto týdnu přidali další materiály.

ChatGPT na školách?

„Poslední rok byl velmi boom, protože se neustále něco mění. Třeba je množství otazníků nad tím, kdy ve školách budou moct využívat ChatGPT. Poptali jsme jednoho advokáta, aby tohle téma zpracoval, ale teď se zase ozývají hlasy, že je to jinak,“ povzdechne si.

Jednou z právních otázek je, komu patří například text, který vygenerovala umělá inteligence. Některé školy už řeší případy, kdy děti využily takové texty ve slohu nebo v referátu.

Podle Nečasové ale otázka není v tom, jestli by se to mělo zakázat, ale spíše v tom, jak by děti mohly umělou inteligenci využít v různých předmětech rozumně a užitečně.

„Vydali jsme zatím metodiky pro přírodopis a mediální výchovu, chystáme dějepis a občanskou nauku plus další,“ nastiňuje další plány.

Umělá inteligence nemůže vše

Existují aplikace, které by z fotografie měly poznat rostlinu nebo houbu. V případě právě hub nikdo podobnou metodu nedoporučuje, nicméně metodika na přírodopis z její dílny využívá aplikaci na rozpoznávání. Zároveň je to sociální síť, takže uživatelé hodnotí, jak rozpoznává, správnost tak je celkem vysoká.

Spoléhat na to při rozpoznávání jedlých nebo jedovatých hub se ale nedoporučuje. Právě na konkrétních příkladech mohou děti rozpoznat, že umělá inteligence není všemocná, potvrzuje ředitel jedné základní školy v Českém Brodě Jiří Slavík.

„V tom je, myslím, přesně úkol učitelů, naučit děti s tím pracovat tak, že je to jeden z možných zdrojů, aby to nebylo jen suché předávání informací, ale aby to pro ty děti mělo i nějaký význam. Právě hledání chyb, správných zdrojů, které se dají ověřit,“ zdůrazňuje Slavík.

Systémy umělé inteligence by pak nemusely připoutávat děti k počítačům, ale naopak by je vedly k většímu zájmu o svět kolem nás, dodává Nečasová:

„Konkrétně tahle metodika je, že děti se rozeběhnou po škole, zjistí, jaké jsou tam rostliny, vyfotí tu rostlinu, zjistí, co to je, najdou si o ní informace na internetu. A pokud ty rostliny třeba strádají, tak si můžou rozdělit služby, kdo se stará o tu konkrétní rostlinu.“

Podle odborníků z projektu AI dětem je nejlepší čas zavést umělou inteligenci do školních osnov od šesté třídy.