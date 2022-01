Francouzská firma přestane nabízet akvarijní koule, přivádějí ryby k šílenství

Přední francouzský dodavatel akvaristických potřeb ukončil prodej akvárií ve tvaru koule s tím, že rybičky dohánějí k šílenství a ty v nich rychle hynou. Informovala o tom agentura Reuters. Firma AgroBiothers Laboratoire ukončila prodej akvárií s objemem menším než 15 litrů a již nebude prodávat akvária ve tvaru koule, což zdůvodnila tím, že malá akvária bez filtrace a okysličení jsou pro ryby týráním. Paříž 7:19 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo i další evropské země zakázalo akvária ve tvaru koule již dávno, informuje Reuters | Foto: Pascal Rossignol | Zdroj: Reuters

„Lidé kupují svým dětem zlaté rybky bez rozmyslu, ale kdyby věděli, jaké je to mučení, nedělali by to. Otáčení se dokola v malé misce přivádí ryby k šílenství a rychle je zabíjí,“ uvedl generální ředitel AgroBiothers Matthieu Lambeaux.

Karasi zlatí, lidově známí jako zlaté rybky, se ve velkých akváriích nebo venkovních jezírkách dožívají až 30 let a dorůstají do délky až 25 centimetrů, v malých akváriích naopak často hynou do několika týdnů nebo měsíců.

Lambeaux poznamenal, že zlaté rybky potřebují společnost ostatních ryb, dostatek prostoru a čistou vodu a že mít akvárium vyžaduje minimum vybavení a odborných znalostí.

Německo a několik dalších evropských zemí zakázalo akvária ve tvaru koule již dávno, Francie ale takový zákon nemá, píše Reuters.

„Je to francouzský anachronismus, proto jsme se rozhodli učinit tento krok. Nemůžeme vzdělávat všechny naše zákazníky, abychom jim vysvětlili, že mít rybky v misce je kruté. Domníváme se, že je naší odpovědností takovou volbu přestat spotřebitelům nabízet,“ řekl Lambeaux.

Společnost AgroBiothers, která zásobuje zhruba 27 procent francouzského trhu s chovatelskými potřebami, prodávala v předchozích letech asi 50 000 akvarijních koulí ročně za zhruba 20 eur za kus (490 Kč).

Lambeaux připustil, že o akvária ve tvaru koule je zájem. „Realita je však taková, že dáváme dětem možnost sledovat, jak zlaté rybky pomalou hynou,“ dodal.