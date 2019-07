Zakladatel počítačové vědy, válečný hrdina. Na nové britské bankovce bude podobizna Alana Turinga

Tvář matematika a počítačového průkopníka Alana Turinga, který se mimo jiné zasloužil o dešifrování nacistických tajných kódů, zvolila britská centrální banka pro novou bankovku v hodnotě 50 liber (zhruba 1425 korun). Turing byl vybrán ze seznamu více než 200 tisíc vědeckých osobností britské historie. Londýn 16:08 15. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh nové 50librové bankovky s britským matematikem Alanem Turingem | Foto: Andrew Yates | Zdroj: Reuters

Guvernér centrální banky Mark Carney řekl, že Turing byl zakladatel počítačové vědy a umělé inteligence i válečný hrdina. „Příspěvky Alana Turinga byly dalekosáhlé a průlomové,“ uvedl Carney, který přijal konečné rozhodnutí o výběru. Dodal, že Turing je obrem, na jehož ramenou dnes mnozí stojí.

Turingův elektromechanický stroj, předchůdce moderních počítačů, rozluštil kód Enigma používaný nacistickým Německem. Odhaduje se, že tím zkrátil druhou světovou válku o dva až čtyři roky a zachránil životy milionů lidí.

Po válce byl Turing odsouzen za homosexualitu, která byla tehdy nezákonná. Mohl si vybrat mezi několikaletým pobytem ve vězení a chemickou kastraci. Zvolil to druhé. O dva roky později spáchal sebevraždu. Bylo mu tehdy 41 let. V roce 2013 mu byla posmrtně udělena oficiální královská omluva.

Britská centrální banka loni oznámila, že by na chystané nové verzi bankovky chtěla vzdát poctu nějaké vědecké osobnosti. Alan Turing byl vybrán ze seznamu více než 200 tisíc zástupců vědeckých oborů. Figurovali na něm třeba i fyzik Stephen Hawking nebo matematička Ada Lovelacová.

Britské bankovky zobrazují na jedné straně tvář královny Alžběty II., na druhé pak významnou tvář z místní historie. Z vědců se podobné pocty dočkal například fyzik Isaac Newton nebo přírodovědec Charles Darwin.

Bankovka v hodnotě 50 liber je v Británii bankovkou s nejvyšší nominální hodnotou. Bude z plastu, a měla by tedy být odolnější, bezpečnější a hůře padělatelná.

Jak uvádí deník The Guardian, bankovka bude obsahovat Turingovu fotku z roku 1951 a popis jeho práce spolu s technickými nákresy přístroje, který matematik navrhl a během války použil k dekódování zašifrovaných německých zpráv.

To vše doprovodí citát z Turingova rozhovoru pro deník The Times z roku 1949: „Toto je pouze předzvěst toho, co přijde, a stín toho, co bude.“ Bankovka by měla vstoupit do oběhu v roce 2021.