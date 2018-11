Ať se muži zapojí do výchovy. Stát ale nesmí nikoho nutit, říká v duelu Jochová z Aliance pro rodinu

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by stát podpořit zapojení otců ve výchově malých dětí?

„Primárně má péči o malé dítě zastávat hlavně matka... Jsem ale určitě pro to, aby se muž do rodiny zapojoval a žil v ní,“ uvedla v pořadu Pro a proti předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. Vývojoví psychologové podle ní prý dokazují, že úplně malé děti potřebují nejvíce matku. „Ta je minimálně do dvou, tří let věku dítěte nezastupitelná.“

„Rodina se musí domluvit, co jí vyhovuje. Pokud chce žena raději pracovat v domácnosti, je to v pořádku. Pokud ne, měla by s mužem společně najít jiné řešení... V české společnosti je pořád dost těch konzervativních žen, které ale nikdo nehájí.“

Hlavním problémem je, že je špatně nastavena rodinná politika státu. „Rodina není dostatečně podporována, a to by chtělo velmi změnit.“

„Nátlak státu je už ta ideologie, která chce ženám něco diktovat. Vy mluvíte za ženy, ale ty ženy to možná ani nechtějí, nebo to nechtějí muži. Nemůžete přeci někoho nutit pomocí státem určených pravidel, kdy má zůstat s dítětem doma a kdy ne,“ reagovala Jana Jochová.

Stejnopohlavní páry a samoživitelky bez podpory

Předsedkyně České ženské lobby a ředitelka organizace APERIO Eliška Kodyšová odkázala na výzkumy, které ukazují, že kontakt malého dítěte s tatínkem je přínosný pro celou rodinu. „U nás je pojetí rolí v rodině velmi konzervativní. Máme zafixováno, že domácnost je ženina doména a mužova je přinést peníze.“

Kodyšová odmítla pohled vývojové psychologie, na který upozornila Jochová. „Jiné výzkumy zase ukazují, že dítě je schopné zvládnout péči dvou osob, které se v péči o ně střídají. Podle britských studií je u rodin, kde je otec více zapojen do péče o dítě mladší jednoho roku, menší šance rozpadu rodiny.“

Ředitelka si myslí, že Česko vykročilo dobrým směrem v tom, že poskytlo otcům sedmidenní poporodní dovolenou.

Uvítala by ale další podobné legislativní nástroje. To, že by ale stát nepodporoval rodinu, odmítá.

„Máme zde spoustu opatření, především žena může zůstat s dětmi velmi dlouho doma... Zvýhodňujeme manželské rodiny, ale jiné páry, například stejnopohlavní, ale i matky samoživitelky, jsou znevýhodněné,“ kritizovala Eliška Kodyšová.