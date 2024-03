Dětská ‚šampíčka‘ bych zakázala. Učíme děti připíjet si, pak jsou tu i dvanáctiletí závislí, říká adiktoložka

Česko je oproti jiným evropským zemím velmi tolerantní k alkoholu, upozorňuje v pořadu Houpačky na Radiu Wabe adiktoložka Helena Horálek. „Děti se učí od malička, že alkohol je norma, že bez alkoholu není oslava, není zábava. Od malička si s nimi ťukáme na zdraví, lijeme jim džusy do panákových sklenic,“ kritizuje. „Dětská šampíčka bych zakázala. Je to stejné jako žvýkačky ve tvaru cigaret, ty už zakázané jsou. Proč to neděláme i s alkoholem?“ Praha 21:00 16. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Děti, které doma měly striktní zákaz alkoholu, měly menší pravděpodobnost binge pití neboli velmi rychlého vypití několika drinků za sebou, a míň se opíjely než ty, které byly na alkohol zvyklé od rodičů,“ říká Helena Horálek (ilustrační foto) | Zdroj: Adobe Express

Když vám v Česku dojde alkohol, vždy si ho můžete obratem kdekoliv koupit, kritizuje adiktoložka Horálek českou toleranci k alkoholu. „Je to tolerance jak sociální, tak fyzická. Čech prostě vydrží víc piv najednou než třeba Francouz nebo Ital.“

K alkoholu se snadno dostávají i děti, často navíc přímo od rodičů. „Rodiče to dělají v dobré víře. Myslí si, že když děti naučí na alkohol od dětství, nestane se jim, že budou v dospívání nebo dospělosti pít nad míru,“ přibližuje rodičovské argumenty Horálek.

Výzkumy ale mluví o opačném efektu. „Děti, které doma měly striktní zákaz alkoholu, měly menší pravděpodobnost binge pití neboli velmi rychlého vypití několika drinků za sebou, a míň se opíjely než ty, které byly na alkohol zvyklé od rodičů,“ říká Helena Horálek.

Vysvětluje si to tím, že rodiče, kteří dětem alkohol zakazovali, zároveň dětem vysvětlovali, proč to dělají. „Proč není alkohol pro děti dobrý, proč je tam hranice osmnácti let... Informované děti, které se pak k alkoholu dostanou, mají vybudovanou větší seberegulaci," říká adiktoložka.

Začíná to přípitkem

V Česku se ale objevují i děti, které jsou na alkoholu závislé. „Našim nejmladším klientům je kolem dvanácti let,“ říká Horálek. „Průměrný věk závislého dítěte se v poslední době trochu zvednul, myslím, že je to teď kolem čtrnácti patnácti let.“

Důvody pití jsou různé a nesouvisí se socioekonomickým zázemím rodiny. Roli spíš hraje napčíklad domácí násilí, zabíjení nudy i přílišný tlak na výkon ve školu nebo sportu.

Dětské tělo se přitom alkoholem intoxikuje mnohem rychleji než dospělé a rychleji se také rozvíjí závislost.

„Když dáme alkohol ochutnat šesti až desetiletým dětem, tak jim velmi rychle nastoupí ten pocit vznešené, radostné nálady. Navíc v bezpečném prostředí rodiny. Tohle pak chtějí děti zažívat pořád a pořád. Neumí ještě plánovat, žijí ze dne na den, nevidí, že tohle může být problém,“ vysvětluje adiktoložka Horálek.

Problém je i to, když si rodiče a další dospělí doma připíjí a k tomu potomkům servírují dětské šampaňské. „Učíme je, že ťuknout si je norma. Třeba jim i nalejeme džus do panáků,“ zlobí se Horálek.

„Jenže to je stejné, jako když jsme zakázali žvýkačky, které napodobovaly cigarety. Proč tohle neumíme udělat s alkoholem? Proč děti učíme na chuť piva nebo na přípitek s šampaňským?“ dodává adiktoložka Horálek v pořadu Houpačky na Radiu Wave.

