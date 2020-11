Koronavirus komplikuje i léčbu alkoholiků. Osobní setkání nejsou možná, řada lidí se k pití vrací

Ostravská skupina anonymních alkoholiků Naděje by se za normálních okolností sešla osobně. Kvůli koronaviru ale pořádá pouze internetové mítinky.

„Je to hodně velký problém. Anonymní alkoholici jsou postavení na sdílení příběhů s druhými. Ne každý má dnes počítač a internet. Obzvlášť starší lidé k němu nemají přístup,“ líčí Štefan, nejstarší člen skupiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Anonymní skupiny alkoholiků se kvůli koronaviru nemohou scházet. Poslechněte si reportáž Petra Duška

Podle něj ubylo lidí, kteří se schůzek účastní. Mnozí se dokonce vrátili k alkoholu. „Některým se vrací recidiva, s jinými jsme v kontaktu přes telefon. Máme asi padesátiprocentní úbytek,“ řekl Štefan pro Český rozhlas Ostrava.

Anonymní alkoholička Gábina z opavské skupiny Mandala je střízlivá už téměř 4 roky a 2 měsíce. Jak sama říká, ona už má to nejhorší za sebou. Podle ní je ale řada začátečníků, kterým osobní kontakt chybí nejvíce.

„Bojím se o ně, musí to pro ně být katastrofa. Nemají kde najít pomoc, protože i léčebny fungují ve zvláštním stavu,“ vysvětluje Gábina.

Taxikářům na podzim dramaticky klesají tržby. O jejich služby není kvůli zákazu vycházení zájem Číst článek

Ztráta režimu

Problémy potvrzuje i psychiatrička Andrea Miklovičová z Hornické polikliniky v Ostravě. Říká, že online prostor nemůže nahradit ten reálný. Dodává, že do potíží se dostali i lidé, kteří chodili do ambulance užívat lék pro léčbu závislosti na alkoholu – takzvaný antabus. Na jaře to kvůli koronaviru nebylo možné.

„Tím, že tam nemohli chodit, a antabus jsme jim vydali domů, omezilo se to na pouhé spolknutí tabletky. Zmizel terapeutický potenciál celého režimu,“ vysvětluje Miklovičová.

V její ostravské ambulanci z léčby antabusem postupně vypadla většina lidí. Někteří z nich podle Miklovičové opět začali pít.