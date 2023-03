Spasitelé Slované a hrdina s rysy Putina. ‚Hnutí AllatRa se mísí s konspiracemi,‘ říká religionista

Nové náboženské hnutí AllatRa vzniklo na Ukrajině a přes Slovensko se dostalo až do Česka. Tady se představuje hlavně jedním ze svých projektu, Tvořivou společností. „AllatRa je proruské hlavně proto, že budoucnost čeká od Slovanů. Chápe je jako jeden národ a není těžké z jejich knih usoudit, že slovanský národ je veden ruskojazyčnými mluvčím,“ přibližuje religionista Zdeněk Vojtíšek v pořadu Host dne na Moravě. Brno 0:10 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Vojtíšek, religionista | Foto: František Vlček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V jedné ze základních knih hnutí je vylíčena postava takzvaného Noma. „Ten má celkem nezpochybnitelné rysy Vladimira Vladimiroviče Putina,“ říká Vojtíšek a popisuje:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host Dne na Moravě: religionista Zdeněk Vojtíšek

„Rusko, dříve Sovětský svaz je chápan jako jediná hráz proti takzvaným archontům, tedy tajemnému spiknutí, které nás všechny zotročuje ve spotřebitelském formátu. Ten vyjadřuje naši materiální, animální součást, proti které je potřeba bojovat.“

„Na straně dobra je tedy Rusko. A jako hrdinu vidí Noma, ve kterém mnozí členové hnutí rozpoznávají Vladimira Putina. Co víc by mohlo proruské,“ shrnuje religionista, jaký je základ hnutí, ke kterému se v Česku hlásí stovky nebo menší tisíce lidí.

AllatRa má ale kromě nich ještě delší, možná stovky tisíc pasivních příznivců, zdůrazňuje Vojtíšek:

Lidé budou víru hledat dál, ale ne v kostele. Vnímáme velkou vlnu konspirací, tvrdí Pastoral Brothers Číst článek

„Milují videa, které hnutí vytváří. Pouští si je, něco si z nich třeba berou, i když ne všechno a možná ne všemu úplně rozumějí. Dosah je ale obrovský, a to i mezi lidmi jistého západního ezoterismu nebo konspiračních kruhů nebo proruských aktivistů.“

Propagace u lékaře?

S propagačními letáky hnutí AllatRa se lidé setkali i za naprosto nečekaných okolností. Seznam Zprávy v lednu upozornily, že propagační letáky tohoto hnutí jako součást lékařské zprávy dostávají klientky brněnské kliniky Femma s.r.o., která poskytuje mamografické vyšetření prsou.

Na základě podnětu jedné z klientek se tím loni na jaře zabývala i Česká lékařská komora. Ta pro Český rozhlas potvrdila, že případ odložila.

„Bylo to odložené s tím, že to není v naší kompetenci, protože se to netýká léčby. Pokud by tam byla přímá propagace invaze, tak by to samozřejmě bylo trestné,“ uvedl mluvčí komory Michal Sojka.

„Není to v naší kompetenci, protože se to netýká léčby. Pokud by tam byla přímá propagace invaze, tak by to samozřejmě bylo trestné.“ Michal Sojka, mluvčí České lékařské komory

K tématu se vyjádřila i klinika Femma: „Nikdy jsme jako společnost nevyjadřovali podporu žádnému politickému subjektu a ani se nesnažili jakkoliv jinak společensky vyhranit či zastávat určitý politický postoj.“

Primářka Hany Říčková dodala, že klinika se proti takovému spojení ohrazuje a že už podnikla kroky, aby k podobným situacím nemohlo dojít.

Archonti a Tvořivá společnost

Ideologie hnutí AllatRa podle Vojtíška nesměřuje přímo proti Západu, ale proti lidem, kteří jsou ovládáni archonty. Tucet archontů vede jeden velký archont a společně ovládají svět prostřednictvím mocných lidí, členů vád, židovských bankéřů a bohatých rodin, přibližuje Vojtíšek s tím, že jde o konspirační teorii.

Jako Kain a Ábel. Náboženství lidi mobilizuje, říká o ‚svaté válce‘ Kremlu proti Kyjevu ukrajinský expert Číst článek

Hnutí hlásá nutnost duchovního vzestupu, člověku v něm ale neustále brání materiální složka. Právě proto podle hnutí potřebuje lidstvo společnost, která bude stejně naladěná a tvořivá, a v níž pak dostane duchovní složka zelenou.

„Celé je to vlastně pozapomenutá znalost, kterou kdysi lidé měli, ale zapomněli na ni, na různá božství a energie. Právě díky AllatRa se můžeme k tomu vrátit,“ říká religionista a dodává, že jedním z projektů hnutí je tak Tvořivá společnost.

„Tvořivá společnost, to jsou otevřené dveře pro nejširší veřejnost. Protože ta o náboženské praxi a nauce vůbec nemluví a je jakousi bránou do hnutí AllatRa. Tvořivá společnost tak slouží jako prezentace AllatRa pro nejširší publikum,“ dodává religionista.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.