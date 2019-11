Britská královna Alžběta II. přestala nosit pravé kožešiny, prozradila její garderobiérka

Britská královna Alžběta II. přestala nosit kožešiny, napsala ve své knize její poradkyně a garderobiérka Angela Kellyová. Lemování z pravého norka na kabátě, který měla panovnice na sobě při návštěvě Slovenska v roce 2008, už podle ní nahradila umělá kožešina. Ta je také používána na veškerém novém oblečení třiadevadesátileté královny. Londýn 8:33 6. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská královna Alžběta II. | Zdroj: Reuters

Alžběta II. měla ve svém šatníku mnoho kožešinových věcí, včetně fialové vlečky korunovační róby z roku 1953 a dlouhého kožešinového kabátu, připomněl server televize Sky News.

„Pokud se Její Veličenstvo musí zúčastnit nějaké události, když je velká zima, zahřívá ji od roku 2019 umělá kožešina,“ napsala Kellyová ve svých pamětech nazvaných The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe (Druhá strana mince: Královna, garderobiérka a šatník).

Británie byla podle Sky News první zemí na světě, která z etických důvodů zakázala kožešinové farmy. Kožešiny se ale do země stále mohou dovážet z ciziny, například z Finska, Polska nebo Číny.

Mezi celebrity, které se zřekly nošení pravých kožešin, patří například herečky Pamela Andersonová a Charlize Theronová nebo rockový kytarista Brian May.