Na končícího prezidenta USA Donalda Trumpa zřejmě míří druhá ústavní žaloba, tentokrát mimo jiné za podněcování k nepokojům prostřednictvím sociálních sítí. Twitter a Facebook se rozhodly Trumpovi nejprve dočasně, ale později zcela pozastavit oficiální účet. Tento krok ale vyvolává dohady, zda je takové jednání namístě, nebo hraničí s omezováním svobody projevu. „Je to těžké dilema,“ uznává šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek. Washington 18:30 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump před davem, který protestoval ve Washingtonu proti výsledkům prezidentských voleb | Foto: Evan Vucci | Zdroj: ČTK/AP

„Střetávají se tu dva pohledy. První vidí Facebook a Twitter jako soukromé firmy, které si samy nastavují nějaká pravidla. Druhý pohled ale mluví o tom, že sociální sítě se vyvinuly v majoritního poskytovatele prostoru pro veřejný projev a měla by pro ně platit jiná pravidla – neměly by omezovat svobodu projevu a zasahovat do toho, co lidé říkají.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Není na sociálních sítích, aby posuzovaly co je pravda, shodují se europoslanci Vondra a Kolaja

A připomíná: „Obě sítě říkají, že pro exponované politiky mají pravidla nastavené jinak než pro obyčejné uživatele. Proto, aby se vyjádření politiků dostala k co největšímu počtu voličů. A ti pak mají rozhodnout o jejich výrocích. Teoreticky tedy mohly sítě v případě Trumpa zasáhnout dříve.“

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) vnímá intervenci provozovatelů sociálních sítí veskrze negativně. „Když bylo oznámeno dočasné odpojení Donalda Trumpa, vyjádřil jsem vzhledem k té mimořádné situaci v Kapitolu, určitou míru pochopení. Myslím si ale, že odpojení napořád je velmi nebezpečný precedent.“

Není možné, aby „kalifornští oligarchové“ rozhodovali o tom, co je svoboda a co není, upozorňuje europoslanec.

A ke kritice se připojuje i jeho kolega Marcel Kolaja (Piráti): „Pokud je Donald Trump nebezpečím pro americkou veřejnost, není na těchto firmách, aby to posuzovaly. Tyto firmy staví svůj byznysmodel na vytváření prostoru pro veřejnou diskusi. Na svůj segment trhu mají monopol, a tak je na to potřeba nahlížet.“

Kolaja se obává, že podobné omezování projevu může poskytnout argument autoritářským režimům, které budou věc interpretovat jako potlačování politických oponentů.

Automaty chybují

Oba poslanci Evropského parlamentu připomněli případy, kdy ze sociálních sítí mizely příspěvky týkající se koronavirové pandemie. Příčinou byla umělá inteligence, která má dohlížet na dodržování pravidel, objasňuje Kolaja.

„Technologie se ale často mýlila. Tyto automaty budou chybovat vždycky,“ upozorňuje a dodává, že celou problematiku je potřeba legislativně ukotvit.

Poslechněte si celý audiozáznam Speciálu Martiny Maškové a Jana Burdy.