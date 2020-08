Místo studia v USA táborák na ambasádě. Velvyslanectví v Praze uspořádalo pro studenty americký tábor

Místo českých písniček se u táboráku zpívají ty v angličtině, místo špekáčků drží studenti nad ohněm marshmallows. Budou z nich takzvané s'mores. „Je to takový sendvič ze dvou sušenek, uvnitř je opečený marshmallow a čokoláda. S'mores jsou výborné, chutnají jako moje dětství,“ popisuje typickou táborákovou sladkost Doug z americké ambasády.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští středoškoláci na americkém táboře. Velvyslanec King uspořádal pro studenty večeři i táborák

„Na mě je to hodně sladké. Já preferuju špekáčky, ale akceptuju to, je to tradice. Nepohrdnu tím,“ říká sedmnáctiletý Martin z Pardubic. Oheň hoří v upravené zahradě v Bubenči. Za plameny se rýsuje rezidence amerického velvyslance.

Právě Stephen King sem studenty pozval nejdřív na večeři a potom i k táboráku. Obvyklé to podle něj není. „Je to způsob, jak je přivítat. Víme, že jsou zklamaní, že neodletí v srpnu do Spojených států. Takže toto je způsob, jakým jim chceme poděkovat za účast v programu.“

Kterýkoliv americký stát

Studenti nakonec do Spojených států vyrazí, většina z nich i díky pomoci americké ambasády už příští školní rok. „Když jsem zjistila, že se to ruší, tak jsem byla hodně smutná, protože je to můj celoživotní sen se podívat do Ameriky a studovat tam. Teď před pár dny jsme se dozvěděli, že se nám to přesouvá na příští rok. Takže jsem hodně ráda a hodně se těším. Jsou to skvělé zprávy,“ říká sedmnáctiletá Klára z Chebu.

Pro Kláru byla cesta do Ameriky nejenom celoživotním snem, ale taky pokračováním rodinné tradice. Ve Spojených státech byla totiž na podobném programu před 25 lety i její maminka. „Vzpomíná na to ráda. Říká, že to byl hodně výjimečný rok. Se svojí hostitelskou rodinou je pořád v kontaktu. Vždy si popřejeme s rodinou na Vánoce, nebo když jsou narozeniny.“

‚Československo by nevzniklo bez přispění USA.‘ Prezident Zeman poobědval s americkým velvyslancem Číst článek

Za oceán by mělo příští rok odletět 14 studentů. Bydlet budou u hostitelských rodin. Stipendium FLEX, které jim to umožní, platí americké ministerstvo zahraničí a u nás funguje druhým rokem. Ve kterém státě nebo městě budou studenti bydlet, zatím ještě kvůli pandemii koronaviru není jasné.

„Kvůli pandemii je velmi těžké pro hostitelské rodiny se zavázat k tomu, aby si k sobě vzali studenta ze zahraničí. Naši studenti se můžou dostat do kteréhokoliv z amerických států. Oni si nevybírají místa, je to naopak. Rodiny si vybírají studenty,“ popisuje koordinátorka FLEXu Kateřina Šantúrová.

Po zahajovacím táboráku se studenti přesunuli do kempu Džbán. Na americkém táboře si kromě ochutnávky cizího jídla vyzkouší různé hry, nebo si poslechnou přednášky o studiu ve Spojených státech.