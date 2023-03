Amsterodamu došla trpělivost s opilými Brity. Kampaní chce odradit ty, kteří tam jezdí za drogami

Amsterodam spouští internetovou kampaň s cílem odradit od návštěvy britské turisty, kteří by do města chtěli vyrazit za drogami, sexem a alkoholem. Britská BBC uvádí, že vedení Amsterodamu by ho rádo zbavilo nálepky nejliberálnějšího hlavního města v přístupu k bujarým večírkům.

Amsterodam 7:32 30. března 2023