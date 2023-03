Z Babiše jsem cítil, že ho dlouho nikdo neobjal. Pavel působil obezřetně, říká autor Fabulací Jana Špačka

Během kampaně před prezidentskými volbami se kandidáti snažili oslovit voliče i netradičními způsoby. Mimořádnou pozornost přitáhla videa publikovaná pod názvem Fabulace Jana Špačka. Ty přitom více než standardní rozhovor připomínají estrádu či surrealistický kabaret. „Nejtěžší otázka, na kterou jsem se kdy zeptal, byla u současného prezidenta Petra Pavla: kolik ve své profesní kariéře zabil lidí.“ Interview Plus Praha 21:05 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Youtuber Jan Špaček | Zdroj: archiv Jana Špačka

„Vlastně vůbec nevím, jak to ten voják vnímá, jestli jako součást práce, nebo něco zásadního. Strašně jsem se bál zeptat a nakonec jsem zjistil, že má nula zářezů, jak se v té branži možná říká. Pro někoho je to negativum, ale pro mě je to pozitivní, protože vím, že je to laskavý člověk,“ dodává youtuber.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je youtuber Jan Špaček

Vysvětluje, že rozhovory nejsou improvizované, naopak se na ně pečlivě připravuje. Jsou pro něj prý zkouškou komunikace s lidmi, která mu vždy dělala problémy. Tvrdí také, že ve videích ukazuje své skutečné já: „Hodně lidí se mě na to ptá a moje odpověď je jednoduchá: nejsem schopen mít jednu osobnost, natož abych měl dvě a střídal je.“

Fabulace Jana Špačka začaly jako sólový projekt, postupem času se na něm ale začali podílet i další lidé, zejména pak u videí z prezidentských voleb. Jednotlivé kandidáty oslovoval e-mailem a ti souhlasili, snad s vidinou, že tak osloví mladé voliče.

Kandidáty se během natáčení snažil poznat a ukázat, jací skutečně jsou: „V kampani se na ně nabalí spousta lidí, kteří je zaobalí do různých vrstev. Řeknou, co máte říkat a kdy se usmívat, co si vzít na sebe. A já jsem chtěl z těch kandidátů všechno svléknout, strhnout ten nános kampaně a poznat je jako skutečné lidi,“ popisuje.

Moderátor Jan Bumba a youtuber Jan Špaček | Foto: Jan Bumba | Zdroj: Český rozhlas

Podle jeho slov se mu to podařilo v případě senátora Pavla Fischera, o kterém se mylně domníval, že je členem LGBT komunity.

Naopak Andrej Babiš si prý nikoho nepouští k tělu: „Nevím, čím to je. Jestli třeba nevěří lidem nebo nemá nikoho blízkého ve svém okolí. Když jsem se s ním objímal během cesty, cítil jsem z něj, že už ho dlouho nikdo neobjal.“

S Petrem Pavlem poprvé natáčel už loni v létě, kdy jeho kanál nebyl příliš známý: „Bylo vidět, že vůbec nevěděl, kdo jsem. Působil obezřetně, jako kdybych ho chtěl nějak ponížit, což je opak toho, co chci dělat. Během tří hodin výšlapu na Lysou horu se v něm probudil vojácký instinkt, adaptoval se na situaci a strašně změnil svůj přístup, byl fajn a příjemný.“

Internet je děsivé místo

Svými otázkami prý nechce zasahovat do intimní sféry respondentů, pokud se na tom spolu předem nedohodnou, sám je na své soukromí a osobní život citlivý. Jednou prý vyhověl žádosti respondenta, který se po čase ozval s tím, aby mu ve videu rozmazal obličej, jinak ale stížnosti na svá videa nedostává.

Špaček se ohrazuje proti označení podcast, žánrově svou tvorbu považuje za reportážní rozhovory, není prý ale novinářem:

„Novináři dělají důležitou práci a měli by dodržovat etický kodex. Tato pravidla ale u youtuberů a influencerů neexistují a to je velice problematické a do budoucna to může udělat velkou neplechu.“

Zároveň si nemyslí, že by podobná pravidla pro internetové tvůrce někdy vznikla, protože mladší diváci to po nich nevyžadují. Navykli totiž jiným standardům a nevadí jim, když nějaký influencer mluví o aktuálním dění a současně třeba dělá reklamu na nějaký produkt.

„Obecně internet je dost děsivé místo. Někdy je i krásné, ale třeba jen z deseti procent,“ konstatuje závěrem.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio najdete na začátku článku.