Německá univerzita vrátila do Řecka trofej z prvních novodobých olympijských her, pochází ze 6. století

Antická číše, kterou dostal jako trofej vítěz maratonu na prvních novodobých olympijských hrách v roce 1896, se vrátila z Německa do Řecka. Informoval o tom web řeckého listu Kathimerini. Z Národního archeologického muzea, kde ji převzali, poputuje do muzea olympijských her v Olympii. Atény 7:14 14. listopadu 2019

Starořecký skyfos, tedy hluboká číše bez nožky se dvěma uchy, pochází z 6. století před naším letopočtem, byl ozdoben v takzvaném černofigurovém stylu a původně se používal k pití vína. Na konci 19. století posloužil jako trofej pro vítěze maratonského běhu na prvních novodobých olympijských hrách - legendárního Řeka Spyridona Louise.

Podle řeckého ministerstva kultury byla keramická nádoba desítky let považována za ztracenou. V roce 2014 ji ale řecký archeolog Jorgos Kavvadias našel na univerzitě v německém městě Münster. Do sbírek vysoké školy se dostala jako součást větší kolekce v roce 1986, z Řecka ale zmizela zřejmě již ve 30. letech minulého století. Řecké ministerstvo kultury uvedlo, že se jedná „bez jakýchkoli pochybností" o nádobu, kterou dostal Louis v roce 1896.

Starořecký skyfos si převzali zástupci aténského Národního archeologického muzea, v jehož prostorách bude nádoba vystavena do konce února příštího roku. Následně ji budou moci obdivovat návštěvníci, kteří zavítají do muzea olympijských her v Olympii.

Spyridon Louis, původním povoláním nosič vody, se stal po olympiádě v roce 1896 řeckým národním hrdinou. Maratonský běh zdolal v čase dvě hodiny, 58 minut a 50 vteřin. Po slavném triumfu Louis kupodivu závodit přestal. Na olympijské hry se vrátil ještě v roce 1936. Do Berlína ale přijel pouze jako čestný host. Kromě skyfosu dostal Louis jako trofeje také stříbrný pohár a medaili. Nyní jsou v Řecku všechny tři tyto předměty.

