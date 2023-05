Aby udržel antikvariát v Holešovicích, pracuje po nocích a nespí. Místní pro něj založili sbírku

„Mě by nikdy nebavilo prodávat rohlíky, kosmetiku nebo podobně. Já jsem se vlastně narodil s knížkou v ruce. Už jako malý jsem si četl s baterkou pod peřinou. Maminka mě vždycky honila, že si zkazím oči. A já měl knížku za tři dny přečtenou a čekal jsem na další,“ svěřuje se Jiří Novák, svérázný majitel antikvariátu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S Jiřím Novákem natáčel Tomáš Maleček

Knižní sen si plní od roku 2007, kdy se zabydlel v Dělnické ulici v pražských Holešovicích a od té doby tu svůj, tak trochu jiný, antikvariát provozuje. Výlohy obchodu upoutají každého kolemjdoucího, možná kromě místních obyvatel, kteří jsou na něj zvyklí.

Jsou totiž doslova napěchované stohy knih. A podobně to vypadá uvnitř antikvariátu, kde jsou knih tisíce. Přetékají ze všech regálů a polic a jsou mezi nimi jenom úzké uličky. Dovnitř proto může jenom majitel, zákazníky tam nepouští.

Antikvariát Jiřího Nováka | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

„Ano, tam je jenom moje království, protože je to svým způsobem takový organizovaný binec, kde se vyznám jenom já. Takže zákazník musí konkrétně jít za nějakým cílem a já mu to přinesu,“ usmívá se pan Novák.

V antikvariátu má víc než 100 tisíc knih a o abecedním řazení nemůže být ani řeč. Požadovanou knížku však najde do několika minut, případně přinese několik podobných na výběr. Pokud kniha není k mání, tak si majitel přání a spojení na zákazníka zapíše. Samozřejmě klasicky, propiskou do starého sešitu.

A dost často se mu povede knihu opravdu sehnat. Jeho přehled o knihách starých i novějších a jeho vášeň pro literaturu je vyhlášená. Často se za ním lidé zastavují jen, aby si o knížkách popovídali. Mezi milovníky knih je proto atypický antikvariát velmi oblíbený.

Spí jenom dvě až tři hodiny denně

Aktuální ceny nájmu a energií ale dostali jeho krámek téměř na hranici bankrotu. Snaží se na ně proto vydělat i jinde. „Chodím ještě do druhé práce na Krejcárek na dvanáctihodinové služby. Spím jen dvě až tři hodiny a potom musím jít otevřít. Někdy to ani nestihnu. No ale takový je život,“ říká.

Antikvariář Jiří Novák a organizátorka sbírky Lucie Lorencová | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

Pomoc Jiřímu Novákovi nabídla Lucie Lorencová, která pro něj začátkem dubna založila veřejnou sbírku přes soukromý portál.

„Já jsem tady vždycky tak brouzdala a s panem Novákem jsem přišla do kontaktu, takže jsem tak nějak tušila, jaká je to osobnost. Já miluju, když je město něčím výjimečný. A když je čtvrť něčím výjimečná," popisuje, proč se rozhodla se záchranou antikvariátu pomoci.

Původně chtěli organizátoři sbírky vybrat 100 tisíc korun, už teď ale mají o 20 tisíc více. Další milník je 200 tisíc korun. Vybrané peníze budou sloužit na úhradu energií spojených s provozem prodejny. Sbírka potrvá do 5. června a za příspěvek lidé dostanou poukaz na nákup v tomto unikátním antikvariátu.

Poslechněte si celou reportáž Tomáše Malečka výše.