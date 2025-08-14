Antropolog: Hlavy si lidé vystavovali jako trofeje, měli na to regály. V Japonsku jsou hřbitovy nosů

Antropologové identifikovali tři století staré ostatky lékaře a rektora Univerzity Karlovy Jana Löwa
Ve výzkumu sehrála zásadní roli osteologická analýza, což je vědecké zkoumání lidských kostí, které umožňuje získat informace o jednotlivci.
Matěj Skalický mluví s antropologem Martinem Soukupem z FSV UK
Válečníci, lovci, bijci. Hlava jako trofej. Skalpování, řezání, vystavování. Kde se v nás bere krutost a bestialita? Proč se pereme? Odkdy válčíme? A přestaneme s tím někdy? Téma pro Martina Soukupa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, autora knihy Antropologie války. Ptá se Matěj Skalický.
Máte strach z války?
Rozhodně mám.
Je to lidské, ne?
Je to lidské a bohužel to patří do kulturního repertoáru lidstva.
Strach, nebo válčení?
Válčení a asi i strach z války.
Válčit je přirozené, ne?
Nevím, jestli bych řekl, že přirozené. To je velmi provokativní otázka. Nemyslím si, že máme někde „v genech“ válčení, ale rozhodně jsme se to naučili. A velmi efektivním způsobem.
Jak?
Myslím, že za tím stojí jednoduchá záležitost, a tou jsou třeba kumulace majetku a nadvýrobek. Když se podíváme na dějiny lidstva, tak lovci-sběrači, kteří používali velmi jednoduché technologie, vyznali se v přírodě, ale nekumulovali žádný nadvýrobek. Neexistovalo dědické právo, zdědit po tatínkovi jste mohli možná tak rycí hůl. Ale ve chvíli, kdy se přešlo na pěstitelství, tak velice záhy vznikají první města, která jsou obehnána hradbami. Mám na mysli třeba biblické město Jericho.
Bojechtivost v nás tedy spouští to, že chceme mít víc, než má ten druhý. Proto mu to chceme ukrást a zaútočíme…?
Dalo by se to tak vysvětlit. Na druhou stranu je potřeba doplnit, že v případě lovců-sběračů jsou asi nejznámějším příkladem Kungové z pouště Kalahari. Posluchači si možná vybaví dnes už stařičký film Bohové musejí být šílení. V něm konflikty v komunitě vyvolala prázdná láhev od sladkého nápoje, když se o ni přetahovali. Kungům se přezdívalo mírný lid. Ale to, že neznají válku, neznamená, že neznají násilí. Když to přepočteme na procenta, tak si statistika vražd u Kungů nezadá se statistikami velkých amerických měst.
Soudobá historie nás učí to, že to nemusí nutně být to, že má někdo víc. Možná v tom územním slova smyslu. Anebo to, že cítíme, že to bylo dřív naše, tak chceme, aby to bylo znovu naše…?
Války se obecně vedou jenom kvůli omezenému množství věcí nebo jevů. Jde o pozemky, majetky a velmi často šlo třeba i o ženy. V řadě tribálních společností docházelo k únosu žen. Válečníci se vydali na území jiné skupiny a unesli jim ženy a děti. To byl příklad třeba i Marind-Animů – vymírali na venerickou chorobu, tak se vydávali na vzdálená území, kde pobili část vesničanů a unesli jejich ženy.
Nebo je to příklad trójské Heleny. Taky se válčí kvůli náboženství nebo pýše diktátorů a jejich vnitřnímu pocitu, že by měli být velkými bojovníky. Alexandr Veliký třeba.
Taky mě zrovna napadl. Ten přesně dobil celý tehdy známý svět a byl to významný vojevůdce.
Čím válčíme? Hlavou? Hlavně tedy rukama, ale hlava vždycky rozhodne, že jdeme do války. Takže setnutím hlavy zvítězíte?
Jak u které skupiny. Vybavuji si skupinu Šuarů z jižní Ameriky, velmi známý kmen kvůli trofejním hlavám, které vyráběl. Tam právě nestačilo pouze setnout hlavu, ale museli vytvořit tsantsu – zmenšenou, sušenou hlavičku. Tím pak došlo k zabití duše. Protože nejde jenom o tělo, ale i o duši.
Když jste mluvil o tom, že lidská hlava je trofej z války, tak si ji potom někde vystavíte. Dekorujete s ní svůj příbytek?
Jak kde. To, co známe z aliterárních společností – společností neznalých písma – to skutečně byla válečná trofej, tudíž je vystavovali. Někde hlavy sušili, měli na to speciální regály, nějak s nimi zacházeli, vystavovali je… Ale existovaly i společnosti, které praktikovaly lov hlav. Mám na mysli filipínské skupiny z ostrova Luzon. Tam se vydávali za lovem hlav, které ale neschovávali. Podle Renata Rosalda, slavného amerického antropologa, se tam vydávali proto, že si potřebovali vybít vztek. Jeden starý válečník řekl, že lov hlav je zrozený ze smutku. Když přišli o někoho blízkého, tak to nejlepší, co mohli udělat, bylo se vydat na lov hlav.
Takže to byla záliba?
Spíš to byl – jak on říká – vztek zrozený ze smutku. Šli to ze sebe vybít a potom, když měli hlavy získané, jim nadávali a kopali do nich. Ale nedělali z nich válečné trofeje. Trofejí bylo v řadě skupin na Filipínách tetování. Můžeme to přirovnat k tomu, když má generál různá vyznamenání, má je na tom mundúru. Pro ně byla mundúrem lidská kůže, na které měli tetování. To dokazovalo, že to byl úspěšný lovec hlav.
Kolik hlav už v minulosti setnul, tolik tetování měl?
Přesně tak. Zajímavé je, že tam tetovaly výhradně ženy, které taky měly právo nosit tetování, i když se neúčastnily lovu hlav. A protože tatérky v příbuzenstvu zpravidla našli někoho, kdo byl úspěšným lovcem hlav, tak ženy bývaly tetovanější než muži. Nevím, jestli jsou stále naživu, ale ve vesnici Buscalan žije údajně nejstarší tatérka na světě, paní Wang-Od.
Na Filipínách?
Ano. Tvrdí, že je jí přes sto let. Nevím, nebudu to soudit, její občanský průkaz jsem neviděl. Rozhodně to je velmi stará paní. A tato žena prohlašuje, že tetovala poslední lovce hlav. I když tam lov hlav jako kulturní praxe zanikl na přelomu 18. a 19. století, tak poslední lovce hlav skutečně mohla tetovat, protože během druhé světové války se filipínští muži utkávali s Japonci a dekapitovali je. Když je zabili, tak jim zkrátka usekli hlavu.
Ve válkách je to obecně symbol toho, že někoho porazíte. Ať ji useknete, nebo třeba skalpujete. To dělali indiáni, že?
Nejen indiáni. Skalpování známe ze všech kontinentů. Shodou okolností můj dobrý kamarád Martin Rychlík dokončil knihu Dějiny skalpování, což je monumentální dílo. Často ale máme skalpování spojeno právě se severoamerickými indiány, nebo tedy s původními obyvateli Ameriky. Jenomže to nebyli jen oni. I osadníci, kteří tam přijeli, skalpovali indiány, protože za každý skalp dostávali nějaké dolary. Takže si neměli co vyčítat.
A tam šlo o to, aby potom s sebou nemuseli vláčet domů celou hlavu a měli alespoň skalp? Nebo tím chtěli zohavit nepřítele?
Že zohavíme nepřítele je jedna věc. Zároveň ale – a teď nechci, aby to vyznělo divně – transportovat získanou trofejní hlavu, to není nic snadného. Představte si, že budete velmi úspěšným lovcem hlav, zabijete pár nepřátel. Jak to dostanete domů? Až půjdete někdy do supermarketu, zkuste donést domů v rukách tři melouny. To dost dobře nejde.
V Papuánském zálivu to měli vychytané. Když jsem si představil, jak to dělali, tak mi nebylo úplně dobře. Když dekapitovali nepřítele, tak na to měli speciální nosiče hlav. Představte si oko z ratanu, na jehož konci je příčně daný kolík. Tohle očko protáhli ústy a vytáhli ho krkem. Kolík se pak zarazil o koutky úst. To už pak máte jak nákupní tašku. Takže když byli úspěšní, tak mohli dotáhnout i několik hlav.
Kvůli úspoře místa se třeba v Koreji řezaly jenom nosy, ne?
Přesně tak. Japonci tam velmi často operovali. Dávalo to celkem logiku, proč mělo Japonsko dlouhodobě zájem o Korejský poloostrov. A oni byli odměňováni za to, kolik zabili nepřátel. Takže jako doklad toho, že někoho zabili, tak jim uřezávali nosy.
Kdy se tohle dělo?
Tohle bylo tuším v 17. století. V Japonsku dokonce existují hřbitovy nosů.
Řeže někdo hlavy a nosy a dělá skalpy dodnes?
Stačí se podívat na moderní války a to, co se tam během nich děje. Zkoumá se i psychologicky, co se odehraje v lidské mysli. Představte si, že jste nasazen do akce. To musí být obrovský nápor na psychiku, je to zátěžová situace. Asi nejznámější případ z moderní doby, nechvalně známý, je speciální jednotka Tiger Force, která za války ve Vietnamu operovala v týlu nepřítele. Tam skupina vojáků tuhle zátěžovou situaci opravdu neunesla, právě tihle vojáci skalpovali civilní obyvatelstvo. Uřezávali jim nosy i uši. Sam Ybarra, jeden z asi nejkrutějších, si z lidských uší dělal náhrdelníky a skalpy si věšel na pušku. Takže v lidské hlavě se určitě něco odehraje, protože to musí být opravdu velká zátěž na psychiku.
Ptal jsem se i z toho důvodu, že pravidelně jezdíte na Papuu Novou Guineu. Tak jsem si říkal, jestli tam náhodou ještě neexistuje něco jako trofejní lovectví hlav…?
To neexistuje.
Ani lidojedi?
Ani to ne, to je všechno mimo…
To je takové finální stadium pokoření nepřítele.
Pochopitelně. Ale i lidojedství je tam trestný čin. Ne, že by se to nikdy nestalo, třeba v rámci náboženských kultů se něco takového občas odehraje, ale ti lidé pak skončí ve vězení. Nicméně to neznamená, že by Papuánci neválčili. Mezikmenové války jsou poměrně časté. V období voleb tam situace bývá velmi často vyhrocená. Když jsem tam byl naposled loni, tak tam zrovna došlo ke kmenové válce. Řada z nás si představí Papuánce jako lidi, kteří běhají polonazí v kotekách, že to jsou svědkové doby kamenné. Ani náhodou. Tam, když v minulém roce došlo ke konfliktu, tak už nevím přesně kolik jich bylo, ale mám pocit, že kolem čtyřiceti nebo padesáti mrtvých. Jenže oni si celý ten masakr natáčeli na mobil. Jsou obrazy, které už z hlavy nikdy nevygumuju. Celé to skončilo tak, že mrtví byli vyskládáni u cesty jako koroptve. Každý měl na sobě krabičku cigaret a láhev piva na poslední cestu.
Vidíte, takže sice už třeba neřezají hlavy a nejí je, ale zlo v lidech – a nejenom v těch na Papui – je. Vidíme to i v ruské agresi na Ukrajině a tak dále. To v člověku jako homo sapiens sapiens zůstává…?
Myslím, že to je spíš naučená záležitost. Pochopitelně můžeme spekulovat nad tím, co nám prozrazují šimpanzi. Šimpanz učenlivý je nejbližší evoluční příbuzný člověk a šimpanz bonobo je nám geneticky trochu blíž.
Rozdíl je asi jedno nebo dvě procenta genů, ne?
Desetiny.
Dokonce.
Čtu různé odhady, že to je 98,4 procenta DNA. Někde najdete 98,6, ale to není podstatné. Slavná primátoložka Jane Goodallová v šedesátých letech pozorovala to, co bychom mohli interpretovat jako genocidní chování šimpanzů. Skupina se rozdělila na dvě, nicméně se mezi sebou poznají. Šimpanz má vědomí sebe sama, jsou to nám evolučně nejbližší žijící příbuzní. Jedna skupina pak začala napadat tu druhou a během poměrně krátké doby ji vybili. Vydávali se třeba ve čtyřech jedincích, našli si nějakého osamělého ubožáka a toho zmasakrovali. Je to i nafilmované. Dokonce máte pocit, jako by se to užívali.
Je tedy pro nás přirozené válčit? Neměl Thomas Hobbes v Leviatanovi pravdu? Naučili jsme se to, nebo je to evolučně dané?
Myslím, že jsme se to naučili. Ve filozofii máme takové dva pohledy na člověka. Buď je to Leviatan, že potřebujeme mít nad sebou kontrolu, protože jinak bychom se mezi sebou pobili, takže máme to dobrodiní státu a instituce, které naše chování korigují. Hobbes tam píše, že primitivní člověk žije krátce, bídně a surově. A pak máme druhý pohled, rousseauovský, který říká, že nás kazí až civilizace. Jsme podle něj ušlechtilým divochem. Ve váleční jsme stále efektivnější, protože díky moderním zbraním se velmi často vzdaluje nepřítel. Zatímco v aliterárních společnostech se fakt museli naučit bojovat na krátkou vzdálenost. Luky, šípy… To je poměrně pozdní vynález v evoluci člověka.
Tohle znám z etnografických zpráv právě z Papui. Když se tam konaly nájezdy a byly na dlouhý pochod, což dělali ti zmiňovaní Marind-Animové, to byla pomalu husitská výprava. Výpravy se účastnily i ženy a vydávali se na velmi velké vzdálenosti, třeba 150 až 200 mil. Z jejich hlediska to bylo chytré, protože takhle prošli kolem svých sousedů, kteří pak sloužili jako nárazníková zóna, kdyby se jim chtěli přeživší pomstít. Výpravu vedli už velmi staří válečníci, pak tam byli bojeschopní a potom tam byli mladíci, které tátové učili dorazit nepřítele. Ale boj na krátkou vzdálenost je něco úplně jiného.
Je něco jiného, když válčíte rukou, anebo joystickem, který ovládá dron.
Přesně tak.
Potom, když to otec naučil syna, tak mohl syn taky dostat jméno po tom, koho zabil?
Ano, to se dělalo v řadě společností. Dělali to Asmatové, což jsou nechvalně známí kanibalové a lovci hlav. Ti to ale měli tak, že chodili na výpravy do jiné asmatské vesnice. To znamená, že jim rozuměli, protože na Nové Guineji je asi největší jazyková hustota na světě, odhaduje se mezi 850 až jedním tisícem jazyků. To je obrovské číslo. Když se tedy vydávali do asmatských vesnic, tak ten, kdo dostal jméno po tom zabitém, tak měl doživotní diplomatickou imunitu. Mohl do vesnice beztrestně přijít a nepřijít o život. A to, že takhle dostávali jména, se dělo i v případě Marind-Animů. Jenomže když na Nové Guineji urazíte 200 mil, tak těm lidem rozhodně nerozumíte. Znalci Marind-Animů tedy tvrdí, že pak nosili hodně bizarní jména, třeba Mami pomoc nebo Nech mě být. Nerozuměli jim, ale prostě dostávali jména po zabitých.
Kdybych to měl shrnout, tak si říkám, že spory tu asi byly vždycky, ale my jsme se naučili válčit, abychom je vyřešili anebo si zlepšili svoje postavení, protože jsme prostě chtěli něco navíc. Ale jsme v tom čím dál tím lepší, a zároveň se trochu vzdalujeme od svých nepřátel, tím pádem se odosobňuje zabití. To v nás možná zoceluje to, že válka je přirozený akt a k míru nemůže nikdy dojít. Můžeme se válek někdy zbavit?
Chtěl bych být optimistou v tom, že válčit nebudeme, ale lidstvo válčí opravdu dlouho. Faktem je, že pod rousseauovským paradigmatem se na aliterární společnosti dívala i antropologie, že na ně nazírala jako na mírumilovné lidi. Ale tak tomu nebylo. Máme i z archeologických nálezů doloženo, že když se našla hrobová výbava, v rámci které byla sekera, tak to asi nebylo proto, že by chtěli sdělit, že ten, kdo je tam pohřben, uměl dobře štípat dříví. Asi to znamenalo, že byl velmi úspěšným válečníkem. Když se díváme na aliterární společnosti a obecně do minulosti, tak si to všechno velmi často natíráme mírumilovně. Nativní Američany také pomalu vidíme jako ctnostného Vinnetoua, ale takhle to zkrátka a dobře nebylo. Brutalita, které byli nejen nativní Američané schopní, je neuvěřitelná. Aliterární společnosti rozhodně nebyly mírumilovné.
Takže vás možná naučily právě to nebýt takovým optimistou, co se týče míru do budoucna pro lidstvo…?
Bohužel. Ale já bych chtěl být optimistou.
Ale historie nám ukazuje opak.
Přesně tak.
