Do Česka míří aplikace, která pomáhá obětem domácího násilí. V Británii funguje už rok

Každá třetí žena na světě podle statistik OSN zažila nějakou formu domácího násilí. Oběti přitom často nejsou schopny rozeznat, že jsou týrané. Někdy si dokonce myslí, že je to celé jejich chyba, nebo jen neví, kde si říct o pomoc. Ve Velké Británii obětem domácího násilí už rok pomáhá aplikace Bright Sky, kterou financovala tamní Nadace Vodafone. Ta teď ve spolupráci s nadací ROSA, která se stará o týrané a osamělé ženy, pracuje na české verzi. Praha 9:32 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská verze aplikace Bright Sky | Zdroj: Smartmockups.com/iROZHLAS.cz

„Ve Spojeném království se policie dozví o domácím násilí v průměru až po 30. nebo 35. útoku. Je to zločin, který jen velmi málo vychází na povrch,“ říká Radiožurnálu John Liversidge, bývalý policista Thames Valley Police, který se podílel na spuštění aplikace Bright Sky ve Velké Británii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti o aplikaci Bright Sky zjišťoval Vojtěch Koval

Oběti domácího násilí podle něj často nevědí, co mají v takové situaci dělat nebo na koho se obrátit. A právě s tím jim pomůže aplikace Bright Sky. Její součástí je i test, který pomůže vyhodnotit, jestli jste obětí domácího násilí.

„Když vám v testu vyjde, že jste v násilném vztahu, aplikace vám poradí i o jaký druh domácího násilí jde. A také vám řekne, jaká organizace vám může pomoct a kde je nejbližší místo, kde můžete vyhledat pomoc,“ popisuje Radiožurnálu.

Takový test si přitom můžete udělat třeba i pokud si myslíte, že by obětí zneužívání mohl být někdo z vašich blízkých.

„Představte si, že jste třeba manažer ve firmě a máte podezření, že někdo z vašich podřízených je obětí domácího násilí. Jen málokdo by věděl, co má dělat, co říct a jak pomoct. Naše aplikace má celou jednu sekci, která vám pomůže najít ten nejcitlivější způsob, jak se zapojit a pokusit se pomoct,“ říká.

Analýza úřadu vlády: Česko přichází ročně kvůli domácímu násilí asi o 14,5 miliardy Číst článek

Bright Sky ale není jen zdrojem informací - případná oběť domácího násilí si v ní může zaznamenávat i jednotlivé útoky a později je třeba předložit policii nebo právníkovi.

Uchovávání důkazů

„Pokud jste třeba dostali pěstí a máte modřinu na ruce, můžete si to vyfotit, stáhnout a uložit. Nebo si do aplikace nahrajete, že ten den ráno došlo k nějakému incidentu. A u všeho je uvedený čas a datum,“ vysvětluje Liversidge.

Tyto informace se neukládají na zařízení, násilník k nim tak nemá přístup. Samotná aplikace má navíc na první pohled zcela jinou funkci, aby ji násilník na telefonu snadno neobjevil.

„V Británii jsme měli spoustu případů, kdy i oběti z těch méně rizikových případů si ukládaly důkazy a díky tomu pak měli dost důkazů proto, aby policie ten případ řešila," říká Radiožurnálu.

John Liversidge a Nadace Vodafone teď připravují českou verzi aplikace. Přizvali si k tomu nadaci ROSA, která se stará o týrané a osamělé ženy. Některé prvky, jako například takzvané žehlení prsů, které se v Česku nevyskytuje, budou z české verze vypuštěny, říká Veronika Řídelová z Nadace Vodafone.

Ve Velké Británii aplikaci Bright Sky za první rok jejího fungování použilo na 60 tisíc lidí. V Česku by měla být dostupná od konce září a bude zdarma.