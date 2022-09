Jsme přesyceni pohodlím, říká architekt Jan Tyrpekl. Jeho odpovědí je dům na stromě a nepohodlný žebřík

„Já si myslím, že ač se člověk snaží sebevíc, tak se nedokáže odstřihnout od těch autentických věcí. A tím pádem ho vždy budeme nějak bavit,“ soudí o oblibě svých projektů architekt Tyrpekl.

Kdo chce stavět dům na stromě, ať ho radši udělá bez stromu. Poslechněte si i další rady jak na tree house od architekta Jana Tyrpekla v novém Bourání

Jeho nejznámějším projektem je útulna, jejímž základem je malý pohraniční bunkr ve Vratěníně u Znojma.

„Už od studií mě baví zviditelňovat potenciály staveb nebo krajiny, kde jsou skryty. Tehdy téma řopíků nikoho nezajímalo a nejčastěji je kupovali lidé, kteří to chtěli obnovit do původního stavu, nic jiného je nezajímalo. A mě to přišlo jako strašná škoda. Těch bunkrů je v Česku asi 10 tisíc a je škoda, že se pro ně nedokáže najít využití,“ říká Tyrpekl.

Před lety bunkr koupil za 5 tisíc korun, dnes se podle něj prodávají desetkrát až dvacetkrát dráž. První útulna na bunkru vyšla na 50 tisíc korun, útulna 2.0 už stála desetinásobek, tedy bez vlastní práce.

„Stavěli jsme to se studenty, kteří měli zájem si to zkusit. Celou útulnu jsme postavili na statku u mého strýce a pak jsme ji po částech převezli tam do Vratěnína,“ popisuje architekt a srovnává s druhou verzí útulny:

„U druhé varianty jsme si chtěli s kolegy vyzkoušet, jak to bude fungovat, když už to bude zateplené, když tam bude solární panel, když to bude obyvatelné celoročně. Zajímalo mě i klasické zasklení, jestli do toho třeba nepoteče.“

Útulny vycházejí ze zastavěné plochy 12 metrů čtverečních. „Zajímalo mě, jak udělat prostor, který nebude působit stísněně, na co nejmenší ploše. A myslím, že se to povedlo, že se to různě otvírá do stropu, jeho část je prosklená, jedna část je převýšená. Jsou tam vlastně tři úrovně, do spacího patra mezi tím vede žebřík,“ načrtává architekt.

Právě na příliš strmý žebřík si ti, kteří v útulně přespávají, stěžují v recenzích. „Neopravili jsme to. Nám nejde o to, aby věci byly pohodlné, ale spíš autentické. Člověk si má věci zasloužit. Lidé jsou přesycení pohodlím, standard, ve kterém dnes žije střední třída je vysoký,“ dodává Tyrpekl.

Hnízdo a dům na stromech

Jeho prvním projektem bylo Hnízdo, proutěný koš vypletené z prutů na stromě ve Strančicích. A u Hrusic postavil Tyrpekl tree-house, dům na stromech. Jsou to dvě platformy, jedna podlaha, druhá strop, a spojuje je kulaté plexisklo s výhledem do krajiny. Celek je ukotvený na pěti stromech.

„Hlavní myšlenka byla mít výhled bez toho, aby ho přerušovala nějaká konstrukce, jen se dívat přes kmeny stromů,“ říká architekt a vyzdvihuje:

„Z části peněz, které obdržíme za ubytování, teď budeme sázet nedaleko tohoto domu novou alej.“

Architekt Tyrpekl projektuje ovšem i mnohem větší stavby. Například nádraží Praha-Zahradní město a další rekonstrukce nádražních budov, skautské klubovny nebo také vlastní ateliér poblíž Stříbrné Skalice.

