Opravil ruinu zámku, která byla za komunistů kravín. „Lidé nade mnou kroutili hlavou,“ říká architekt

V roce 2000 dostal architekt Pavel Lejsek odvahu a koupil zámek Hrádek u Sušice, který byl tou dobou spíš ruinou. Pustil se tak do oprav a projekt dokonce získal prestižní ocenění Stavba roku v kategorii Rekonstrukce roku. „Na zámku není nikdy hotovo. Je to nekonečný příběh, kdy jsou připraveny další projekty na obnovu poškozených nebo spadlých věcí,“ říká pro Český rozhlas Plus. Sušice 22:45 17. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Lejsek má nyní připravený projekt obnovy zámecké věže, původního pivovaru a dostavby zámeckého oranžerie. | Foto: Naděžda Hávová | Zdroj: Český rozhlas

Zámek poprvé spatřil v roce 1989 na konci svých studií na fakultě architektury. „Odmala ve mně byla touha jednou architekturu tvořit, ale taky historickou architekturu zachraňovat,“ nastiňuje Lejsek. Hrádek u Sušice tehdy patřil mezi nejohroženější stavby v Plzeňském kraji.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hovory s rodokmenem vás zavedou na Hrádek u Sušice. Moderuje Naděžda Hávová

„Po komunistickém převratu došlo ke znárodnění objektu. Poté v něm byly zřízeny nájemní byty, částečně kanceláře a taky zde byl kravín. Bohužel objekt chátral a chátral, až v roce 1976 spadla nádherná barokní věž a zemědělské družstvo postavilo svým nájemníkům bytový dům tady v Hrádku,“ popisuje Lejsek.

A pokračuje, že „v roce 1989 už tady byl prakticky jen jeden nájemní byt, poté to tu získal jeden pražský podnikatel, který nedokázal naplnit svůj záměr. A já jsem se k tomuto záměru vrátil až v roce 2000, kdy jsem se dozvěděl, že zámek je na prodej, a dokázal jsem se s původním majitelem dohodnout.“

Investice se nikdy nevrátí

Návrh Hlavního nádraží bourá historickou budovu, míní architekt. Je nejvhodnější, nesouhlasí kolega Číst článek

„Většina lidí nade mnou kroutila hlavou, co jsem si to vzal za břemeno a do jakého záměru jdu,“ směje se architekt s tím, že pro něj je to životní poslání.

Nyní má připravený projekt obnovy zámecké věže, původního pivovaru a dostavby zámeckého oranžerie.

O návratu investice, kterou do oprav dal, se ale prý hovořit nedá. „Na zámku taková matematika nefunguje, investice se nikdy nevrátí. Tady jde pouze o to, pokusit se zajistit dlouhodobou udržitelnost areálu, aby si alespoň vydělal na provozní náklady,“ vysvětluje Lejsek.

Kde bere motivaci k nikdy nekončící práci na záchraně historických objektů? Jaký je život na zámku a proč se investice do renovace nikdy nevrátí? Hovory s rodokmenem připravila a moderuje Naděžda Hávová, audio je možné si poslechnout v úvodu článku.