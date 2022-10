Nejlepší design je obyčejný otvírák a nejlepší zdroj světla je na nebi, myslí si v Hipposdesign

„Myslím, že doba různých příběhů, které dřív doprovázely vývoj produktů, je pryč, na příběhy už není čas. Všechno zrychluje a mělo by stát co nejméně. A tak vzniká pocit výrobců, že si design mohou udělat sami, že to není zase tak složité, začít mohou s nějakým studentem a pak to nějak dopadne,“ říká Radim Babák.

Hipposdesign se jmenují podle hrochů. A taky je prý někdy podceňují. Jejich uvažování o designu a architektuře jde ale do hloubky, což může každý vidět nové expozici horolezectví v Turnově

V Česku podle Toboly není mnoho firem, které by byly ochotné pracovat na vlastním designu. Mladí designéři proto věci vyrábí sami, vystavují je na veletrzích, ale mají problém to dostat k zákazníkovi.

„Může to být krásné, praktické, pěkně vyrobené, ale když nemáte distribuční síť, která to dostane k lidem, tak je to strašně komplikované,“ shrnuje situaci na trhu.

Radim Babák by rád navrhl třeba skleničku, kterou by mohla používat jeho rodina od maminky po dceru a možná i po vnoučata.

„Sklenička je z pohledu laika jenom průhledný válec, který se občas rozbije. Ale je tam spousta faktorů. Sklenice může být vtipná, měla by být funkční, může být úzká, široká, se dvěma stěnami,“ vyjmenovává.

Ondřej Tobola dodává: „Slovo design se používá úplně ve špatném kontextu a sporném významu. V Česku je to označení estetiky předmětu, ale to je proti smyslu správného významu, ten je totiž návrh. A když to má dobrý design, musí to být i praktické.“

„Jeden z mých nejoblíbenějších designů je obyčejný vylisovaný otvírák na pivo. Je to ukázka toho, že stačí hrozně málo a vznikne úžasná věc, kterou za design nikdo nepovažuje, ale je to skvělý desing,“ vyzdvihuje.

Dřevostavby a muzea

Místo produktů Hipposdesign navrhují domy. „Děláme rodinné domy, dřevostavby,“ říkají.

Milníkem pro ně byl dům v Tehově, který postavili pro svého kamaráda. „Často závodil v Japonsku a přišel za námi, že by chtěl navrhnout japonský dům. Vytvořili jsme evropský dům, který je ve spojení s přírodou,“ vypráví Babák.

Členitý dům s půdorysem do písmene U je hodně prosklený a v atriu se nachází jezírko. „Když jsem viděl video, na kterém majitel domu vyběhl z ložnice a proplaval jezírkem do pracovny, to bylo skvělé. Není to o okázalosti nebo luxusu, ale o tom, že jsou dvoje dveře na správném místě,“ vyzdvihuje Tobola.

Jak pracovat se světlem, si Hipposdesign vyzkoušeli například na rekonstrukci interiéru v Praze, kde se po zbourání příčky dostalo do prostoru více světla.

„Kam svítí slunce, tam ho maximálně dostaneme. Sluneční světo kromě toho, že vytváří krásné stíny, tak naprosto zásadně ovlivńuje to, jestli je člověk bdělý, nebo jestli se mu chce spát,“ zdůrazňují designéři.

Za sebou mají Hipposdesign také expozici horolezectví v Muzeu Českého ráje v Turnově.

„Nejdřív jsme dělali návrh expozice do stávajícího prostoru a na základě toho se ukázalo, že je potřeba udělat něco i s tím prostorem o sobě. Že by si expozice zaslouižila větší projekt,“ popisuje Tobola.

Expozice využívá šikmých ploch, návštěvník tak sám stoupá do výšky. Fasáda budovy a lávka, která do ní vede, má evokovat skalní římsu. Budova získala ocenění Klubu za starou Prahu.

„Ocenili náš nekonfliktní vstup, spojení historických objektů se současnou stavbou,“ těší Babáka.

Celý pořad si poslechněte v audiozáznamu.