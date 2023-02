‚Když spíte v tramvaji, začnou vám otékat nohy.‘ Armáda spásy ošetřuje stovky lidí bez domova

Někteří u praktického lékaře nebyli roky, jiní nemají svého doktora, a někdy ani zdravotní pojištění. Pro lidi bez střechy nad hlavou fungují v Praze a v Ostravě ordinace Armády spásy. Ta pražská je otevřená už jeden rok. O tom, že se tam můžou nechat ošetřit, se lidi bez domova dozvídají nejčastěji přes sociální pracovníky nebo terénní služby. Reportáž Praha 16:20 11. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V čekárně sedí čtyři lidé, je tady typický pach dezinfekce a taky ruch. Na ošetření čeká David. K doktorce přišel s batohem a několika igelitovými taškami.

„Jak jsem na ulici, tak mám prostě nějaký problém s nohama. Já jsem vlastně furt na nohách. Jsem takový pracující bezďák,“ říká.

David si přes den přivydělává, na nájem ale nemá. Teď spí v noclehárně, pamatuje i přespávání venku na ulici.

„Spíte třeba v tramvajích. A teď vaše nohy nejsou v horizontální poloze, tak vám začnou otékat. A pak už se s tím dějí další věci. A já to musím nějak zastavit,“ vysvětluje.

Ošetřování ran, v zimě i chřipka nebo omrzliny, o to se nejčastěji v pražské ordinaci Armády spásy starají. Za rok zaregistrovali 960 pacientů.

„Od té doby, co jsme otevřeli ordinaci, je velký zájem o ošetření ze strany pacientů,“ říká lékařka Andrea Pekárková.

„Vypadá to tady jako v každé jiné ordinaci… S tím rozdílem, že tady naproti máme ještě sprchy, když je potřeba,“ ukazuje. Lékařce pomáhá řeholní sestra Thea, která dřív pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici.

„Je to úplně jiná práce, než na jakou jsem byla zvyklá v nemocnici, ale jsem tady moc ráda a sloužím člověku,“ popisuje Thea.

Přijít sem může kdokoliv. Nejčastěji to jsou lidi bez domova nebo ti, co utekli před válkou z Ukrajiny. O podobné služby je podle sestry i lékařky zájem. Armáda spásy ale těžko shání do svých ordinací zdravotníky, problémové je pro ni i financování provozu ordinací.