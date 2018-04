'Daří se mu skvěle.' Schwarzeneggera propustili z nemocnice

Bývalý kalifornský guvernér „je doma a daří se mu skvěle“, uvedl mluvčí Daniel Ketchell.

Sedmdesátiletý Schwarzenegger se 29. března podrobil v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai plánované výměně srdeční chlopně pomocí katétru.

Během operace, která byla částečně experimentální, ovšem nastaly komplikace, uvedl server TMZ. Lékaři s nimi ale podle serveru počítali.

Někdejší hvězda akčních filmů, známá mimo jiné ze série o Terminátorovi, už v roce 1997 podstoupila v Mexiku výměnu aortální chlopně. Lékaři to sice nepovažovali za nezbytně nutné, ale Schwarzenegger se pro operaci rozhodl, dokud je ještě mladý, a s ohledem na to, že později by byl zákrok stejně nutný.

Posledních několik dní již Schwarzenegger komunikoval z nemocnice prostřednictvím twitteru. V pondělí napsal: „It's true: I'm back! (Je to pravda: Vrátil jsem se.),“ v narážce na svou slavnou větu z filmu Terminátor I will be back.

„Usnul jsem s očekáváním, že se probudím s malou jizvou, a probudil jsem se s velkou. Ale víte co? Probudil jsem se, a za to jsem vděčný,“ dodal.