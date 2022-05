S kočkou na rameni do obchodu? Prodavač vyhodil Londýňana, kterému zvíře pomáhá zvládat autismus

Jeden Londýňan žaluje obří britský řetězec kvůli tomu, že ho v březnu vykázal ze supermarketu. Nedělal žádný rozruch – spořádaně si vybíral zboží. Problém byl v tom, že měl na rameni černou kočku. Rozhovor s prodavačem zachytily kamery. Londýn 12:10 29. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž přišel do obchodu s černou kočkou Chloe na rameni (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimeda

„Promiňte, pane, tu kočku nechejte venku a nakupte si. - Ne! Ne! - Vedoucí vám řekne totéž. - Ví o tom a řekl, že je to v pořádku. Tohle je asistenční zvíře,“ zachytila kamera rozhovor s prodavačem.

Ian Fenn je jednapadesátiletý web designér. Před dvěma lety mu diagnostikovali autismus. Trpěl úzkostmi a depresemi. Tvrdí, že kočka – říká jí Chloe - ho z nich vytáhla, že ho uklidňuje.

Běžně s ní prý chodí do obchodů, do vlaku – prý předem mailem nebo telefonicky upozorní provozovatele a nic se neděje. BBC, která o tom referuje, potvrdila, že třeba do Tesca Fenna s kočkou pustili bez problémů. Narazil až v březnu v supermarketu Sainsbury’s.

Kočka se chová klidně, jen sedí a kouká, podle Fenna je cvičená. V hospůdce, kam Fenn pravidelně chodí, prý kočka celou dobu leží na svém polštářku a sleduje dění. Venku nosí fosforově žlutý postroj s označením „asistenční kočka“ a je na vodítku. Fenn si stojí za tím, že je pro něj nepostradatelná.

Firma Sainsbury’s naopak argumentuje hygienou potravin. V prohlášení uvedla, že spolu s městskými odborníky na hygienu a životní prostředí koumají, jak Fennovi pomoct, jak to udělat, aby u nich mohl nakupovat s kočkou. Protože firma je ze zákona povinná vyjít vstříc postiženým.

Asistenční zvíře v zákoně

Fenna zastupuje – podle BBC - jeden z nejznámějších britských právníků se specializací na práva postižených, Chris Fry. Ten upozorňuje na vágní definici „asistenčního zvířete“ v zákoně. Tak nějak se rozumí, že je to pes a ti do obchodů můžou. Ve Velké Británii také existují asistenční koně. Verdikt Fry předpokládá tak do roka.

Fenn má kočku Chloe již pět let, je z útulku. Tipuje, že je stará 12 až 13 let. Prý mu vnesla do života řád. Ráno ho budí, večer naznačí, kdy je čas jít spát.

Po březnovém incidentu dva týdny neopustil svůj byt, otřáslo to jeho sebedůvěrou, úplně se sesypal, řekl BBC. To vyhození z obchodu vnímá jako omezení své svobody.

Asistenční zvířata byla žhavým tématem před časem i ve Spojených státech amerických, tehdy v souvislosti s letadly. Kvůli „emoční podpoře“ se do letadla pokoušel před čtyřmi roky dostat páv Dexter. Aerolinky ho odmítly, protože velikostí a hmotností neodpovídal pravidlům.

Majitelka chtěla letět z New Jersey do Los Angeles, po šesti hodinách handrkování na letišti pak jela s pávem přes celou Ameriku autem. Podle BBC tehdy americké aerolinky zaznamenaly na 750 tisíc žádostí o cestu s asistenčním zvířetem – včetně miniaturního koně. Před dvěma lety úřady pravidla zpřísnily a omezily je jen na psy.