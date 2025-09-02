Atletický ovál nebo multifunkční hřiště. Česká Třebová dokončuje sportoviště u školy Ústecká
Prázdniny skončily a školy jsou znovu plné žáků. Ani přes léto ale mnohé z nich nebyly úplně prázdné a v jejich areálech pracovali dělníci. To je případ Základní školy Ústecká v České Třebové, kde vrcholí obnova sportovního hřiště. Popraskaný asfalt a blátivé plochy tam už brzy nahradí úplně nové povrchy.
Na sportovišti vedle základní školy Ústecká už jsou hotové asfaltové povrchy a vydlážděné plochy. Je na nich znát, že jsou čerstvě dokončené. „Na místech, která byly vyasfaltována, ještě bude pokládka finálního povrchu, což bude tartan. Hřiště také oplotíme,“ vysvětluje mluvčí českotřebovské radnice Jiří Holý.
Česká Třebová postavila sportoviště u školy Ústecká, využívat ho bude i veřejnost. Za výstavbu město zaplatilo přes 14,5 milionu korun
Kolem centrálního hřiště je atletický ovál s běžeckou dráhou, vedle něj stojí menší multifunkční hřiště. „To bylo původně zařazeno do druhé etapy, ale nakonec se podařilo sehnat finanční prostředky i na ně. Vzniknou zde i menší volejbalová hřiště,“ doplňuje Holý.
Město původně chtělo získat dotaci od Národní sportovní agentury, což se nepodařilo. Nechalo proto udělat první etapu, tedy hlavní hřiště s oválem. Druhá etapa je menší hřiště, původní plány ale byly ještě větší.
„Původně jsme počítali, že pokud by se nám podařilo získat dotaci, tak by se obě dvě etapy realizovaly v plném rozsahu. Bohužel k tomu nedošlo a tak namísto toho, aby byla realizována pouze etapa první, byly i některé sportovní prvky, vyčleněné z té druhé, také realizovány. Na co už peníze v městském rozpočtu nezbyly, tak to je sociální zázemí a tribuna,“ říká Holý.
Stavbu sociálního zázemí a tribuny však město chce do budoucna také dokončit. „Pokud se na to podaří najít finanční prostředky, tak někdy v budoucnu je možné je ještě realizovat,“ přibližuje Holý.
Mimo dobu výuky se na sportoviště v rámci otevíracích hodin dostane také veřejnost. Za obnovu sportovního areálu město dohromady zaplatí přes 14,5 milionu korun. Práce by měly být hotové na přelomu září a října.