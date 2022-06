V Austrálii chybí léky na diabetes. Lidé je vykoupili, protože věří, že jim pomůžou zhubnout

Australští lékaři v poslední době zažívají, jaký vliv můžou mít sociální sítě. V posledních měsících totiž začali uživatelé hojně doporučovat léky na hubnutí. Problém je, že to ve skutečnosti nejsou léky na redukci váhy, ale na diabetes. Ty teď lidem, kteří je kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují, chybí. Canberra 14:02 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Užívání léku na diabetes s cílem zhubnout se v Austrálii stalo velmi populární (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Užívání léku na diabetes s cílem zhubnout se v Austrálii stalo velmi populární. Lékaři před tím ale varují. Hlavním důvodem ale překvapivě není fakt, že lék Ozempic není na hubnutí vůbec určený.

OVĚŘOVNA: O krádežích Ukrajinců mi řekla ochranka. Nachytali mě, lituje tiktoker @cokoladovy_kral_33 Číst článek

Co lékaře, ale zejména pacienty s cukrovkou trápí, je to, že lidé lék kvůli trendu na tiktoku vykoupili a na pacienty s diabetem nezbyl. Někteří lékaři teď nemůžou přípravek těm, co ho opravdu potřebují, předepsat.

Zároveň varují před tím, že nic ani nenaznačuje, že by se měla situace zlepšit. Australský lékový regulátor proto vyzývá praktické lékaře, aby pečlivě zvážili, komu Ozempic předepisují. Informuje o tom britský server The Guardian.

Lék se stal tak oblíbeným kvůli videím, kde uživatelé doporučují užívání injekčního roztoku na hubnutí – místo léčby cukrovky. Videa se na tiktoku začala objevovat zhruba před rokem. Tehdy totiž americké úřady doporučily užívat na hubnutí lék Wegovy, který funguje na stejné bázi jako Ozempic. Oba navíc vyrábí nizozemská farmaceutická společnost Novo Nordisk.

S ‚dospělou‘ cukrovkou má pomoct nová aplikace. Místo léků nabízí změnu životního stylu a jídelníčku Číst článek

Od té doby videa vidělo více než 74 milionů uživatelů tiktoku. Austrálie ale užívání léku na tyto účely zatím neschválila, a proto nabádá k obezřetnosti.

Kromě toho, že je léku kritický nedostatek, způsobuje podle australských úřadů jeho nesprávné užívání i nežádoucí účinky, a to zejména nevolnost, zvracení, a je také kontraindikací v těhotenství nebo při kojení. Varuje před tím Karen Priceová, šéfka Australské královské komory praktických lékařů.

Podle Priceové by měli uživatelé na sociálních sítích přistupovat k podobným radám s opatrností. Hubnutí je komplexní proces a neexistuje na něj žádná zázračná medicína, důležitá je celková změna životního stylu – od psychiky přes cvičení po správné stravování, dodává Priceová.