Jejich syn Maty má poruchu autistického spektra. Výrazný otřes mezi námi nenastal, říkají Průšovi

Martin a Gabriela Průšovi se poznali před deseti lety. Začali spolu žít a narodil se jim Matyáš. Chod celé rodiny ovlivňuje fakt, že Maty má poruchu autistického spektra. Právě to také prověřuje vztah jeho rodičů. Některá manželství podobný tlak a stres neustojí, Průšovi ale říkají, že se vzájemně maximálně podporují a vztah mají pevný. Matyho svět Kutná Hora 15:00 20. září 2018

„Od začátku jsme prostě s manželem tým. My se máme rádi, milujeme se a tím pádem problém nebyl," říká maminka Gabriela Průšová.

Matyáš byl plánované dítě. Když se rodiče dozvěděli, že není zdravý, bylo vše náročné i proto, že se na něco takového dopředu nedá připravit. „Nebylo vůbec nic, co by naznačovalo, že se to dítě nějakým způsobem díky mojí péči rozvíjí,“ popisuje situaci Gábina.

Autismus a chod rodiny

Rodiče se snaží k oběma svým dětem, Matymu i mladší Emě, přistupovat stejně a věnovat jim stejnou péči a pozornost. Nezbývá jim ale žádný čas být někdy jen spolu.

Maty je více fixovaný na Martina než na Gábinu. A to i přesto, že na rodičovské s mladší Emou je ona a s Matym je tak neustále. „Možná má ze mě trošku větší respekt. Gabča to samozřejmě snášela trošku hůř ze začátku,“ popisuje Martin.

„Já jsem si dokonce i pobulela. Táta přišel domů a najednou všechno fungovalo… Myslím, že už mě ale bere jako mámu,“ dodává Gabriela.

Péče o Matyáše je náročná i po finanční stránce. Rodiče musí platit speciální soukromou školku pro autistické děti a terapii ABA. S penězi naštěstí vychází, i když přiznávají, že pro spousty rodin může jít po této stránce o neřešitelný problém.

Jsme jeden tým

Maty si rád hraje na hřišti a dobře snáší cestování. Ale nepřichází v úvahu jít třeba společně na nákup či jet na dovolenou v rámci více rodin pohromadě. „Ne že by se Maty nesnášel s ostatními dětmi, ale nedokáže si s nimi třeba hrát tak, jak by si ony představovaly. A navíc ta jazyková bariéra tam je,“ vysvětluje Martin.

Vztah Gábiny a Martina je nadále pevný a žádný výrazný otřes nenastal, přestože byly náročnější chvilky. Pohledy lidí, kteří neznají situaci Průšových a komentují chování Matyho, nechávají být: „Lidem, kteří se s tím nesetkají osobně, stejně není možné to vysvětlit.“

V posledním díle seriálu se dozvíte, jak diagnózu vnímá terapeutka, která s autistickými dětmi denně pracuje.

Matyho svět je pětidílný časosběrný seriál Radiožurnálu, stanice Českého rozhlasu, o malém chlapci Matyášovi, který trpí autismem. Jaký je život Matyáše a jeho rodiny? A jak funguje nová terapeutická metoda, která mu výrazně pomáhá? Na otázky odpovídá autorka seriálu, reportérka Veronika Hlaváčová.

Co je autismus? Autismus se dělí do tří kategorií podle úrovně funkčnosti a toho, jak je jedinec schopen se vyjadřovat, komunikovat a porozumět. Také podle míry problémového chování a míry intelektu.

Autismus nízkofunkční – uzavřenost, nízká schopnost navazovat sociální vztahy. Rozumové schopnosti většinou spadají do pásma těžké mentální retardace.

– uzavřenost, nízká schopnost navazovat sociální vztahy. Rozumové schopnosti většinou spadají do pásma těžké mentální retardace. Autismus středně funkční – snížená schopnost navazovat sociální kontakt, v komunikaci jsou pasivní. Mluví, ale v řeči se vyskytují zvláštnosti. Rozumové schopnosti spadají do oblasti lehké až středně těžké mentální retardace.

– snížená schopnost navazovat sociální kontakt, v komunikaci jsou pasivní. Mluví, ale v řeči se vyskytují zvláštnosti. Rozumové schopnosti spadají do oblasti lehké až středně těžké mentální retardace. Autismus vysoce funkční – zachované základní sociální a komunikační funkce. Hůř rozumějí sociální normě či uplatňování sociálního taktu. Ulpívají na oblíbených tématech. Rozumové schopnosti spadají do hraničního pásma či do pásma normy, někdy mohou dosahovat nadprůměru.