‚Umíme pracovat, nejsme k ničemu.‘ Jak těžké je pro lidi s poruchou autistického spektra sehnat práci?

Diagnóza autismu znamená pro mnohé lidi s poruchou autistického spektra stigma, které je vyřazuje ze společnosti. Často musí svému okolí dokazovat, že dokážou to, co ostatní – ať už jde o práci, starost o domácnost nebo trávení volného času. Najít vhodné zaměstnání nebo zvládnout každodenní povinnosti jim pomáhají i sociální pracovníci. V JINÉM SVĚTĚ Praha 16:10 31. března 2021

„Až se všechno naučím, nikdo mi nebude říkat, že jsem k ničemu,“ svěřuje se 32letý Martin. S vedoucím služby odborného sociálního poradenství Národního ústavu pro autismus Šimonem Plecháčkem spolupracuje už tři roky, trénují spolu třeba vytírání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Umíme pracovat, přál bych si, aby to lidé pochopili.“ Jak těžké je najít práci pro lidi s poruchou autistického spektra?

O tom, že má Aspergerův syndrom, mluví Martin otevřeně. „Buď to lidé vezmou, nebo ne. Už jsem byl i terčem posměchu,“ přiznává. „Už na základní škole mi nešla matematika a fyzika, spoustu souvislostí jsem nechápal. Neuměl jsem se ani vyjadřovat. Zlepšilo se to až na vysoké škole.“

Kvůli své diagnóze hůř navazuje také partnerské vztahy. Problémová pro něj bývají i setkání s rodinou přítelkyně. „Rodiny jsou zvyklé, že ostatní umí to, co ony. A pokud to neumí, začnou být nepříjemní, protivní. Holky chtějí zdravého kluka, a když se najde nějaký nezdravý, je pro ně k ničemu.“

Soukromé firmy jsou na tom lépe

Projekt Českého rozhlasu Plus a Konta Bariéry V jiném světě – pomáháme lidem s poruchou autistického spektra: Konto Bariéry podporuje lidi, kteří se potýkají se zdravotním postižením, následky nemoci či úrazu. Stále častěji se na něj obracejí také rodiny autistů. Nadace jim přispívá na osobní asistence, odlehčující péči, rehabilitace, nejrůznější pomůcky a další nezbytnosti. Chcete-li také pomoci těm, jež „zaklel“ autismus, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Konta Bariéry: 17111444/5500, variabilní symbol 999.

Martin pracuje na plný úvazek na úřadě. Práce ho baví a s nadřízenými i kolegy má dobré vztahy. Podle Šimona Plecháčka z Národního ústavu pro autismus se ale přístup k zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem ve státním sektoru a soukromých firmách liší – a to ve prospěch soukromého sektoru.

„Přestože se stát zavázal, že půjde příkladem, nefunguje to. Systémy jsou hodně zkostnatělé, Martin je výjimkou, která potvrzuje pravidlo,“ upozorňuje. Naopak některé firmy už program pro zaměstnávání lidí s autismem mají. Jejích potřebám přizpůsobují pracovní podmínky i přijímací řízení.

Trpělivost a pochopení

Martin zatím žije se svými rodiči, rád by se ale osamostatnil. Přál by si také, aby byla společnost k lidem s autismem tolerantnější.

„Autismus je problém v motorických věcech a přemýšlení, ale jinak jsme normální, máme podobný výkon jako ostatní. Umíme pracovat, když se nám to vysvětlí. Přál bych si, aby lidé pochopili, co autismus je, a aby byli trpěliví.“