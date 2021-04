‚Spím v takovém polospánku. Natálčino chování se zhoršuje.‘ Jak zvládají rodiče péči o autistické děti?

Třináctiletá Natálka ve dne spí a v noci je vzhůru. Nejraději sedí u počítače, na kterém tvoří komiksy a maluje obrázky. Lékaři jí v dětství diagnostikovali těžký autismus se středně těžkou mentální retardací. Nevychází z bytu, ve své blízkosti snese jen svou maminku a asistentku. Do pěti let vůbec nemluvila a pak, k překvapení všech, spustila anglicky. V jiném světě Praha 17:48 1. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Natálka vyžaduje nepřetržitou péči. Pomozte její mamince a zapojte se do sbírky Konta Bariéry | Foto: Jana Patková

Je jedna hodina odpoledne, ale pro Natálku a její maminku Gabrielu den teprve začíná.

„Usíná kolem páté, šesté hodiny ráno a vstává kolem jedné odpoledne. Kolem té jedné hodiny se probudí, udělá se hygiena, pomůžu jí se obléct. Natálka nechodí po schodech, takže to sjede po zadku dolů, jde si ke svému pracovnímu stolečku a je na počítači,“ uvádí maminka Natálky.

Svůj životní rytmus tak musela upravit i Gabriela. Spát může jít až po druhé hodině v noci, kdy dává dceři poslední léky.

„Dala jsem si matraci sem, protože s ní nemůžu být na patře, to nejde. Ona jak běhá svůj koridor přes místnosti, tak u toho zpívá, tancuje, dupe jako slon...,“ líčí maminka. „Je to takový polospánek. Až ona usne v těch pět až šest, tak můžu zabrat,“ dodává.

V jiném světě Na pátek 2. dubna připadá Světový den porozumění autismu. Proto přichází Radiožurnál s novým seriálem V jiném světě. V následujících dnech bude vyprávět příběhy lidí s poruchou autistického spektra.

První pochybnosti

Že je s Natálkou něco jinak, si rodiče všimli, když jí byly dva roky.

„Nekoukala se do očí, ale dívala se skrze nás. Bylo to zvláštní chování, jako kdybychom tam nebyli. S předčasnou pubertou se to ještě zhoršilo a je to katastrofa. Emoční výbuchy, nálady, je to hodně agresivní a to ne jenom vůči sobě, ale i vůči okolí,“ vypráví maminka.

Gabriela žije s dcerou sama. Její manžel před lety onemocněl a nádor na mozku změnil jeho chování.

„Začal být agresivní vůči mně, když to začalo i vůči dětem, tak jsme se rozloučili a prostě už to nešlo,“ vysvětluje.

Gabriela se nestýká ani s dvěma staršími dětmi, které mají k Natálce problematický vztah.

Denní rytmus

„Máme všude nalepené proužky a kartičky, aby Natálka věděla posloupnost, co se bude dít. Dneska tam má připíchlou Veroniku.“ Asistentka Veronika chodí za Natálkou dvakrát týdně v pondělí a pátek na pět hodin. Umí dobře anglicky a Natálka si k ní vytvořila silné pouto.

Projekt Českého rozhlasu Plus a Konta Bariéry V jiném světě – pomáháme lidem s poruchou autistického spektra: Konto Bariéry podporuje lidi, kteří se potýkají se zdravotním postižením, následky nemoci či úrazu. Stále častěji se na něj obracejí také rodiny autistů. Nadace jim přispívá na osobní asistence, odlehčující péči, rehabilitace, nejrůznější pomůcky a další nezbytnosti. Chcete-li také pomoci těm, jež „zaklel“ autismus, pošlete libovolnou částku na transparentní účet Konta Bariéry: 17111444/5500, variabilní symbol 999.

„Díky Veronice můžu alespoň dvakrát v týdnu si jít něco zařídit, můžu po úřadech, k lékaři, do města, ale toho času je hrozně málo. Kamarádky tohle nechápou, takovýhle stav. Nikdo z mého okolí takové dítě nemá,“ popisuje.

Péče o Natálku zabírá Gabriele 24 hodin denně, kvůli tomu nemůže chodit do práce. Potřebovala by, aby asistentka chodila častěji. Na to jí ale nezbývají peníze. „Kdyby mohla asistentka třeba jen tři hodiny denně, to by bylo úplně úžasný, ale to se asi nepovede. To je jen takový náš sen.“

V pátek se podíváme za rodinou s dvěma syny, kteří mají těžký autismus a marně čekají na pomoc odlehčovací služby.

