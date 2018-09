Autista Maty si nenasadí čepici ani nesáhne na ramena. Pomoci mu má systém úkolů a odměn

Matyášovo chování se od ostatních pětiletých chlapců liší. Má totiž poruchu autistického spektra. V jeho světě nejsou pravidla či zábrany. Ven na hřiště byl šel klidně uprostřed noci a nechápe, proč by měl zrovna spát. Matymu ale v chápání okolí začala pomáhat metoda ABA (aplikovaná behaviorální analýza), která je postavená na znakové řeči, speciálních úkolech a odměnách. Matyho svět Kutná Hora 15:00 18. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Carole LR | Zdroj: Pixabay

Že Matyáš trpí autismem, se jeho rodiče dozvěděli, když mu bylo pět. „V jeho případě je potřeba dohled 24 hodin. Tady se nabízí buď to přijmout, nebo se z toho zbláznit. My jsme to přijali a pracujeme s tím,“ popisuje Gabriela Průšová přístup k synovi.

Matyáš s okolím komunikuje pomocí pár slov, celé věty říkat nedokáže. Když se člověk snaží zaujmout jeho pozornost, většinou se mu Maty nedívá do očí, což je pro autisty typické.

Úkoly a odměny

V polovině července začali rodiče každý den s Matym cvičit konkrétní úkoly z terapie ABA, využívající ne moc známou terapeutickou metodu. Jde o zkratku pro aplikovanou behaviorální analýzu. Ta má zlepšit Matyho komunikování s okolím.

Gábina má pro Matyáše připravený individuální plán úkolů. Bude trénovat činnosti, které se můžou zdát jednoduché, ale dítě s poruchou autistického spektra je běžně nezvládá. Nejdou mu brát věci do rukou, nenasadí si na hlavu čepici a není schopné si sáhnout na ramena.

„Dostali jsme cennou radu. Maty neumí manipulovat s předměty. Tím pádem nemůže ani to slovo pojmenovat. Máme sekvence cvičení,“ říká matka chlapce.

Maty za každý dobře splněný úkol dostane křupku či kostičku čokolády. Úkoly spočívají třeba v zavření a otevření plechové krabičky. Maty by si pak sám bez pomoci zvládl otevřít krabici s oblíbenou stavebnicí.

Natrénovat trpělivost

Další cvičení se týká nasazování čepice. Následuje odměna a pozdrav – plácnutí dlaněmi. Matyáš by se skrze terapii měl naučit alespoň částečně ovládat telefon. S tím mu pomůže malá hra, při které trénuje trpělivost. Právě s tou mají autisté velký problém.

Ubývající počet splněných úkolů sleduje Maty na destičce s barevnými magnety, které Gábina postupně odstraňuje. Tím upoutává synovu pozornost a trénuje i jeho trpělivost. Cvičení zabere asi 30 minut a trénovat se má každý den.

Při dalším cvičení si má Maty poklepat na ramena, ale ruce se mu nedaří k nim přiblížit, jako by ramena nevnímal.

„Je to ta dráha, která zřejmě třeba není propojená,“ vysvětluje Gábina. Matyáš se také učí rozpoznávat obrázky. Některá cvičení zatím nezvládá a vyvádí ho to z míry.

Jak se Matyáš zlepšuje a jaké výsledky má terapie po měsíci, se dozvíte ve středu ve třetím dílu seriálu Matyho svět.

Matyho svět je pětidílný časosběrný seriál Radiožurnálu, stanice Českého rozhlasu, o malém chlapci Matyášovi, který trpí autismem. Jaký je život Matyáše a jeho rodiny? A jak funguje nová terapeutická metoda, která mu výrazně pomáhá? Na otázky odpovídá autorka seriálu, reportérka Veronika Hlaváčová.

Co je autismus? Autismus se dělí do tří kategorií podle úrovně funkčnosti a toho, jak je jedinec schopen se vyjadřovat, komunikovat a porozumět. Také podle míry problémového chování a míry intelektu.

Autismus nízkofunkční – uzavřenost, nízká schopnost navazovat sociální vztahy. Rozumové schopnosti většinou spadají do pásma těžké mentální retardace.

– uzavřenost, nízká schopnost navazovat sociální vztahy. Rozumové schopnosti většinou spadají do pásma těžké mentální retardace. Autismus středně funkční – snížená schopnost navazovat sociální kontakt, v komunikaci jsou pasivní. Mluví, ale v řeči se vyskytují zvláštnosti. Rozumové schopnosti spadají do oblasti lehké až středně těžké mentální retardace.

– snížená schopnost navazovat sociální kontakt, v komunikaci jsou pasivní. Mluví, ale v řeči se vyskytují zvláštnosti. Rozumové schopnosti spadají do oblasti lehké až středně těžké mentální retardace. Autismus vysoce funkční – zachované základní sociální a komunikační funkce. Hůř rozumějí sociální normě či uplatňování sociálního taktu. Ulpívají na oblíbených tématech. Rozumové schopnosti spadají do hraničního pásma či do pásma normy, někdy mohou dosahovat nadprůměru.