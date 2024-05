Až 68 000 japonských seniorů každý rok zemře doma o samotě, aniž by si toho někdo všiml

Podle předběžných údajů v první čtvrtině letošního roku takzvanou „osamělou smrtí“ zemřelo více než 21 000 Japonců, přes 17 000 z nich v důchodovém věku. Očekává se, že policejní agentura bude ve sběru dat o osamělých smrtích pokračovat.

Česko zestárne. Do půlky století bude třetina společnosti starší než 65 let, předpovídají statistici Číst článek

Japonsko se dlouhodobě potýká s problémem stárnoucí populace a nízké porodnosti. Z nyní více než 120milionové země by se podle studie z roku 2020 mohla do konce století stát země s 53 miliony. Premiér Fumio Kišida minulý rok prohlásil, že Japonsko se nachází na pokraji krize. „Stojíme na hraně toho, zda můžeme jako společnost dále fungovat,“ řekl.

Japonská vláda se v posledních letech více zaměřila na boj se společenskou izolací a samotou. V době, kdy na vrcholu koronavirové pandemie výrazně stouply počty sebevražd, v asijské zemi vznikl vládní úřad, který se problémům izolace a osamělosti věnuje. Minulý rok schválený zákon také regionálním vládám ukládá povinnost „vynaložit úsilí“ ke zřízení podpůrných skupin pro osamělé.

Osamělou smrt orgány japonské vlády minulý rok definovaly jako případ, kdy smrti člověka není nikdo přítomen a k nálezu těla dojde až za určitou dobu. Policejní data sesbíraná od ledna do března a zahrnující i případy sebevražd ukázala, že nejvíce v osamění umírali lidé starší 85 let. Ve věkovém rozpětí od 70 do 74 let to bylo 3204 osob. Ve věku 65-69 let osamělou smrtí zemřelo 2080 seniorů.