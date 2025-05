Až na oběžnou dráhu. ‚Mladé lidi je třeba podporovat v jejich nápadech,‘ říká ředitel inovativního festivalu

Zájem o svět kolem sebe mají mladí lidé přirozeně. Je proto důležité podporovat je v jejich nápadech a aktivitách a ukazovat jim, že i oni sami mohou ovlivňovat rozhodování o věcech veřejných. Příkladem participativního projektu studentů je festival UŠI FEST organizovaný Unií škol inovativních, která si klade za cíl spojovat pokrokové žáky, pedagogy i vedení škol za účelem sdílení dobré praxe a možnosti organizace akcí, které je mohou posunout. REPARÁT Praha 7:58 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Kondrčík, provozní ředitel festivalu UŠI FEST | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

První ročník festivalu UŠI FEST pořádají studenti Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Má představit projekty, startupy a aktivity studentů z inovativních škol.

„Je to festival středoškolských projektů. Hodně lidí si myslí, že středoškoláci nic nezvládnou. Ten festival má ale ukázat, že jsou středoškoláci schopni něco dělat, zodpovídat za své projekty a dotáhnout je do konce,“ vyzdvihuje Ondřej Kondrčík, provozní ředitel festivalu a student druhého ročníku gymnázia.

Na UŠI FESTu se prezentuje například středoškolský projekt LASAR. „Studenti vytvořili družici, kterou poslali na oběžnou dráhu na raketě SpaceX,“ říká Kondrčík.

„Zajímavý je také projekt Zvaž vědu!, který bude probíhat v Senátu. Má vtáhnout středoškoláky do vědy,“ doplňuje.

Na festivalu Unie škol inovativních se představí technické obory i umělecké školy, jako je Střední škola grafická Brno nebo Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín. „Tyto školy budou mít možnost dělat na UŠI FESTu v rámci umělecké sekce různé přehlídky,“ zve Kondrčík.

Festival, který měl být původně pouze pro školy z Unie škol inovativních, se nakonec studenti rozhodli rozšířit pro celou republiku. Konat se bude mezi 23. a 25. červnem v prostorách Smíchovské střední průmyslové školy.

Partnerský přístup

Na systémové a celostátní úrovni se výchově k aktivnímu občanství a důvěře ve stát zabývá Jana Ticháčková, vedoucí oddělení politiky mládeže na odboru pro mládež ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Je to velké a průřezové téma. Týká se to skoro všech ministerstev, které ve svých politikách cílí na mladé lidi. V poslední době se stává standardem, že do tvorby politiky mládeže by měli být zapojováni samotní mladí lidé. Aby to nebylo o mladých lidech bez nich, ale abychom tam mohli promítnout tu jejich perspektivu,“ zdůrazňuje.

Dodává, že ideálním způsobem zapojení mladých lidí do spoluutváření politiky mládeže je stát se součástí nějakého stálého poradního orgánu. „Může jít o poradní orgán při ministerstvu, nebo na úrovni obcí a krajů vznikají různé parlamenty dětí a mládeže – to jsou také poradní orgány,“ navrhuje.

Tímto způsobem mohou mladí lidé komunikovat s veřejnou správou. Variantou zapojení mohou být podle Ticháčkové také kulaté stoly nebo fokusní skupiny.

„Při participaci ve školách je důležité nastavit partnerský přístup. Záleží také na tom, jak u nás ve společnosti vnímáme slovo participace a vůbec aktivní přístup mladých lidí. Často se stává, že mladí mají ve škole třeba problém s omluvenkami, když jedou na kulatý stůl od ministerstva. Zdá se, že je to pořád ještě nedoceněné, pokud je někdo takhle aktivní,“ ukazuje na možné problémy Ticháčková.

Podle ní je důležité, aby i na státní úrovni někdo téma politiky mládeže posouval dál. „U nás na resortu vznikl poradní orgán Panel mládeže, který by mohl být třeba při každém ministerstvu. Snažíme se naše know-how předávat dál a motivovat i ostatní resorty k tomu, aby měly poradní orgány a snažily se zapojovat mladé lidi,“ dodává.

Jana Ticháčková | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas