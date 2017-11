Divoká 90. léta: 'Bába Tutovka' rozdávala za deset korun miliony

Loterie Tutovka přitahovala od svého začátku v lednu 1992 k obrazovkám miliony diváků a stala se vůbec nejsledovanější soutěží. Lidi fascinovala možnost vyhrát až jeden milion korun pouhým otočením losovacího kola, ve kterém poskakovala kulička. Za milion korun jste totiž tehdy pořídili třeba rodinný dům. Seriál Praha 15:00 27. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reklama na loterii Tutovka. | Zdroj: Český rohlas

Prvním průvodcem losování byl populární moderátor Receptáře Přemek Podlaha, kterému ale tato podoba pořadu příliš nevyhovovala. Proto ho později nahradili Petr Jančařík a Michal Pešek.



Tutovka ovšem byla neodmyslitelně spjata s Valerií Kaplanovou. Herečka, známá například rolí bláznivé babičky z komedií Zdeňka Trošky Slunce, seno..., se stala reklamní tváří i maskotem loterie. Nikdo jí tehdy neřekl jinak než „Bába Tutovka“. Téměř osmdesátiletá žena byla přítomná v každém díle a losovala i jednu z cen.

Ukázka je z knihy Svobodná a divoká 90. léta, která se věnuje nejrůznějším aspektům 90. let od politiky přes popkulturu a každodennost až po sport. Knihu si můžete objednat v Radiotéce Českého rozhlasu.

Pro účast v loterii stačilo koupit stírací los za deset korun. Po setření jste se dozvěděli, jestli vyhráváte peníze nebo vás zvou do televizního losování. Možností vyhrát byly na velkém kole desítky. Od nuly přes tisíce a stovky tisíc až po vysněný milion.

Šanci na výhru však měli i ti, kteří se do televizního přenosu nedostali – vylosovaní majitelé šťastných čísel losů vyhrávali stejné sumy jako ti, co točili kolem štěstí. Stačilo totiž poslat „neúspěšný“ los či losy organizátorům. Ti je hodili do obrovského bubnu. Na konci televizního přenosu pak vytáhli z osudí toho, kdo se mohl radovat ze stejné sumy jako televizní výherce.

Tutovka se vysílala pět let a celkem se prodalo téměř čtvrt miliardy losů.

Losy Tutovky. | Zdroj: Český rohlas