Proč jsme potřebovali babičky? Sbíraly potravu, tím jsme získali náskok před jinými lidoopy, říká vědkyně

Velký mozek, sociální kontakty nebo monogamní život ve stabilních párech je to, co nás odlišuje od ostatních lidoopů. Jaký vliv na to měla role babiček ve společnosti? Babičkovské hypotéze se věnuje americká antropoložka Kristen Hawkesová z univerzity v Utahu. „Od ostatních lidoopů nás odlišuje to, že ženy pokračují ve zdravém a produktivním životě dlouho poté, co přestanou být plodné. Jsme jediní primáti, kteří to mají,“ vyzdvihuje.

