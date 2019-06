Babiš je jako ufňukané dítě, říká Hašek. Vlastní vstup do politiky hokejová legenda nevylučuje

Dominik Hašek je hokejovou legendou, a i když má hokej rád, daleko radši ho hraje, a proto na zápasy NHL uprostřed noci nevstává. Jeho firma ani po čtyřech letech nevydělává, ale podnikání ho přesto baví. Jako svůj největší neúspěch vidí, že se mu nepodařilo udržet pohromadě rodinu. Ve světle aktuálního vývoje v Česku nevylučuje vstup do politiky, uvedl v pořadu Osobnost Plus s Barborou Tachecí. Osobnost Plus Praha 18:25 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zatím je Dominika Hašek ve vyjadřování opatrný, ale své politické angažmá nevylučuje. V příštích dvou letech se nicméně určitě do politiky vstoupit nechystá. Má totiž své osobní cíle, které by chtěl splnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Definitivní rozhodnutí prý udělá hlavně podle aktuálního pocitu a odhodlání. „Nejdůležitější je touha a motivace, že to, co chci, je správné pro českou zemi,“ vysvětluje.

V rámci politického spektra vidí Hašek sám sebe spíš napravo. Cítí se jako konzervativní typ člověka, který není pro náhlé rychlé změny a klade důraz na rozvoj člověka jako jednotlivce.

Co by na politický trh přinesl nového? „Přinesl bych sebe, svoji osobnost, která dokáže k lidem mluvit, naslouchat jim, a dokáže je sjednotit,“ odpovídá Hašek a přiznává, že v parlamentu by sedět nedokázal.

„Vadí mi, že Andrej Babiš říká, že všichni kradou a když má dokázat, že on sám nekrade a jsou mu předkládány určité indicie, najednou je to kampaň – jako ufňukané dítě a ne chlap. To od lídra naší země neočekávám.“ Dominik Hašek

Babiš jako Hitler?

Přestože se vymezuje proti stávajícímu předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO, nezpochybňuje, že byl řádně zvolen. Je proto podle něj důležité s lidmi mluvit a přesvědčit je o tom, že hodnoty, které Babiš reprezentuje, nejsou správné.

Zároveň uznává, že skalní voliče asi v tuto chvíli nic nepřesvědčí. „Vůbec nebudu v tomhle směru lidi dělit na horší a lepší, ale je potřeba s nimi mluvit a znát jejich pohnutky. Myslím si, že v mnoha případech jsou voliči ANO lidé, kteří jsou něčím zklamaní a slyší na to, když jim Babiš slibuje, že je pomstí,“ uvádí.

Neodpustil si také historickou paralelu: „Ti lidé se koukají na to, kam se dostali – vidí v něm něco, a teď ten příměr myslím jako k osobnosti, co kdysi lidi viděli v Hitlerovi. Ten poukazoval na Židy. Nechci pana Babiše srovnávat s nacismem, ale on poukazuje na určité politiky, že na ně zaklekne, že všeci kradnú, a lidi, kteří vychází z určitých poměrů, tohle rádi slyší. Komunisti poukazovali na buržoazii, Hitler na Židy, pan Babiš poukazuje na ty bývalé politiky, že všichni kradú, a určitá část národa na to slyší,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Dominikem Haškem. Řeč přišla také na NHL, národní historii nebo neúspěchy v podnikání.