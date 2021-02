Před 15 lety zachránil babybox první dítě, ke konci minulého roku už jich bylo 214

Je to anonymní vytápěná a zabezpečená schránka pro novorozence, o které se matky nemůžou starat. Tak by se dal stručně charakterizovat babybox. Ve středu 17. února uběhlo přesně 15 let, co se spustil alarm v pražském Hloubětíně a zdravotníci v babyboxu našli první dítě. Do konce roku 2020 už babyboxy zachránily 214 dětí. Jejich začátky v Česku ale nebyly lehké, ministerstvo zdravotnictví k nim zpočátku mělo výhrady. Praha 8:22 17. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První dítě bylo v babyboxu nalezeno 17. února 2006 (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

„Matka samoživitelka v pátek odložila jedno ze svých dvojčat do babyboxu v pražském Hloubětíně. Schránka na odložené děti je umístěna u brány Gyncentra v hloubětínském zámečku,“ informoval Český rozhlas před 15 lety o vůbec prvním odloženém dítěti do babyboxu.

Holčičce byl jeden měsíc a jmenovala se Soňa. Její matka vložila do schránky i rodný list a dopis, ve kterém vysvětlovala své rozhodnutí. „Drahý doktore, je mi u srdce těžko, ale vidím, že bych to neutáhla.“

„Večer, asi deset minut po osmé, matka odložila do babyboxu dítě, lékař se sestrou prakticky okamžitě zareagovali, poskytli dítěti první zabezpečení a zajistili převoz dítěte do nemocnice na Karlově náměstí. Dítě je v pořádku a je zdravé,“ popisoval tehdy ředitel hloubětínského Gyncentra Ivo Martinec, co se s holčičkou Soňou dělo dál.

Podle zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse jsou schránky pro odložené děti jednou z krajních možností pro matky, které se o své děti nemůžou nebo nechtějí postarat. Mluvil o tom před lety i v rozhlasovém pořadu Radiofórum.

„Pro maminku, která nemůže ani anonymně rodit, pro maminku, která má ostych při jednáni s jakýmkoli úředníkem, je to jedna z možností. Nemyslím si, bohužel, že by to zabránilo všem případům novorozenců na skládkách.“

Výběr jména

Pokud dítěti nedají jméno samotní zdravotníci, je to právě Ludvík Hes, kdo mu jméno vybírá. Všechny odložené děti osobně nezná, s některými se ale občas vídá - jak vyprávěl loni ve vysílání Českého rozhlasu.

„Jednu holčičku mám obzvlášť rád, je to holčička nalezena před 11 lety v kladenském babyboxu. Můžu vám říct, že když ke mně přijde, obejme mě a řekne „Ludvíku, já tě mám ráda“, tak mi tečou slzy.“

Babyboxy jsou už po celém Česku. Ke konci loňského roku jich bylo 78 - do té doby v nich skončilo 214 dětí.

Začátky ale nebyly snadné. Výhrady k nim mělo hlavně ministerstvo zdravotnictví. Argumentovalo třeba tím, že u nalezených dětí není známá anamnéza. Další důvod popsal v roce 2005 tehdejší poradce ministerstva zdravotnictví a sociální pediatr František Schneiberg



„Vlastně taková nabídka bezstarostného odložení dítěte zvyšuje poptávku po tom, a přibývá dětí, co jsou vykořeněné bez identity a mají problém ve svém vývoji.“

V současnosti už ministerstvo zdravotnictví registruje schránky jako zdravotnický prostředek. V roce 2006 získaly ochrannou známku. Zatím poslední babybox bude instalovaný u nemocnice v Prachaticích. Nemocnice ho otevře 8. března. A pro první dítě, které se tam objeví, už Ludvík Hess vybral i jméno. Pokud to bude holčička, bude se jmenovat Mária.