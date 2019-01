Banksyho graffiti na garáži ve Walesu se prodalo za 100 tisíc liber. Nový majitel ho nechá přístupné

Graffiti známého streetartového umělce Banksyho, které se před Vánoci objevilo na stěně garáže ve městě Port Talbot ve Walesu, se prodalo za více než 100 000 liber (asi tři miliony korun). Peníze získá majitel garáže, ocelárenský dělník Ian Lewis, který se s novým majitelem, galeristou Johnem Brandlerem, dohodl, že umělecké dílo zůstane ve městě a bude veřejně přístupné. V pátek o tom napsal server BBC. Londýn 23:10 18. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Banksyho graffiti se objevilo na garáži ve Walesu. | Foto: Rebecca Naden | Zdroj: Reuters

Objev nového graffiti od Banksyho bývá vždy velkou událostí, umělec přitom svá díla často vytváří na místech, kde by to nikdo nečekal. Před Vánoci se jeho dílo objevilo na stěně garáže v průmyslovém městě Port Talbot, a to na předměstí, v poněkud nevábně působící lokalitě mezi dálnicí a ocelárnami Tata.

Na jedné straně garáže je namalovaný chlapec se sáňkami, který si očividně užívá zimních radovánek a snaží se vystrčeným jazykem chytat sněhové vločky. Pokud však člověk popojde za roh, kde graffiti pokračuje, ukáže se, že ve skutečnosti na chlapce nepadá sníh, ale popel, který vítr rozfoukal z hořícího odpadkového koše či komínu. Port Talbot se právě kvůli místním ocelárnám potýká se silně znečištěným ovzduším, na což Banksy podle mnohých svým typickým způsobem upozornil.

Graffiti zůstane

Z předměstské garáže se kvůli Banksymu během několika týdnů stalo hojně navštěvované místo a jejího majitele začala oslovovat řada obchodníků s uměním, kteří od něj chtěli dílo koupit. Lewis se však podle svých slov nakonec domluvil s Brandlerem, který mu prý sice nabídl menší částku než někteří další, ale za to slíbil, že graffiti zůstane v Port Talbot.

„Myslím, že lidé se do toho zamilovali, byla by škoda to odtud odvážet,“ řekl 55letý Lewis, kterému se prý prodejem ulevilo. U jeho garáže totiž musely být zábrany a ostraha, která dílo nepřetržitě hlídala, aby jej nepoškodili například vandalové. Příspěvek na financování bezpečnostních opatření poslal například herec Michael Sheen, organizace však ležela na majiteli nemovitosti.

Banksy, jehož graffiti se poprvé objevilo na zdech v anglickém Bristolu, patří mezi nejvýraznější současné umělce. Zakládá si na anonymitě, jeho díla se ale v aukcích pravidelně prodávají za statisíce dolarů. Loni překvapil umělecký svět podvratnou akcí, když se jeho dílo vydražené aukční síní Sotheby's za více než milion liber (přes 29 milionů korun) po posledním úderu aukčního kladívka samo skartovalo. Své výtvory Banksy kromě Británie zanechal například i na zdech ve Spojených státech nebo v Pásmu Gazy.