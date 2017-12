Volební právo by mi nechybělo, říká herečka Bára Štěpánová

„Ráda k mužům vzhlížím a do jisté míry se nechávám řídit. Osobně by mně nechyběla emancipace, například volební právo. A to proto, že mám muže, který si mě váží a můj názor by promítl do svého rozhodování,“ říká herečka Bára Štěpánová, která se v Domově Sue Ryder stala Ježíškovým vnoučetem v rámci stejnojmenného projektu Českého rozhlasu. Praha 19:54 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Štěpánová v Českém rozhlase | Foto: Adam Kebrt | Zdroj: Český rozhlas

„Doba, kdy společnost fungovala jinak, měla něco do sebe. Byl jistý řád. Vzhledem k tomu, že můj otec je velice vzdělaný a rozumný člověk, byla bych i zvědavá na to, koho by mně dle starých tradic vybral za manžela,“ říká s lehkým úsměvem.

„Když říkám, že nepotřebuji emancipaci, mírně to téma shazuji. Souvisí to s vývojem všeho. Když si vezmete obrovský pokrok, které lidstvo během 20. století udělalo, je to neuvěřitelné. Mám ráda, když pokrok lidem slouží. Mám ale pocit, že se začínáme dostávat za hranici, kde už to není dobře,“ dodává.

„To, že se ženy emancipovaly, bylo do jistého bodu dobře. Nejsem ale ta, která tvrdí, že jsme stejní jako muži. Ženské volební právo i možnost dělat kariéru jsou správné. Mám stále v hlavě muže ochranitele a nevadí mně být doma. Chci, aby můj muž vydělával větší peníze. Chci, aby muži vydělávali více peněz. A role muže, který mě zabezpečí, je mi příjemnější, a je to mé osobní rozhodnutí, že to takto mám.“

Politik má sloužit

„Podle mě - a vždy se snažím, abych to, co říkám, prezentovala jako svůj názor - politika není něco, co dělá někdo, koho někde vyrábí, ale je to něco, co se týká nás všech, dokonce i lidí, kteří říkají, že se jich to nedotýká,“ hovoří na téma současné politické situace a úlohy politika ve společnosti herečka.

„Žijeme ve společnosti a společnost nějakým způsobem funguje. Doba před rokem 1989 byla svým způsobem jednoduchá, byla přehledná a byla jasná. Bylo to černobílé, což dnes zdaleka není. Myslím si, že stát má svým občanům sloužit, že všichni ti, které zvolíme, mají spravovat naše věci. Nás možná mate trošku slovo vláda. To, že někdo vládne. Ale oni nám nevládnou, my nejsme nevolníci, nejsme poddaní. Jsme občany této země.“

„Uvědomila jsem si, že ti, kteří mají spravovat věci veřejné, se mají starat o to, aby se nám žilo dobře všem. Bohužel to musím říct, ale stát nemůže být firmou, protože jsme každý absolutně jiný. Ve firmě pracují lidi, kteří tam chtějí pracovat, a když nechtějí, tak odejdou: ale stát není společenství zaměstnanců. Stát je společenství lidí různého věku, různého zaměření, různých názorů. A mluvím do věcí z toho důvodu, aby si ti, které jsme zvolili, uvědomili, že oni mají sloužit nám. Občané se k politikům chovají servilně, ale z jakého důvodu?“ ptá se herečka ve své úvaze.

Pozvání na oběd od Andreje Babiše pro Báru Štěpánovou nebylo lákavé. „Na scházení se s někým na skleničku tady máme hvězdy. Já nemám potřebu žádného z politiků poznat jako člověka. Nepochybuji o tom, že i člověk, se kterým jako politikem nesouhlasím, může být strašně milý, ale mě to nezajímá,“ říká rozhodně.