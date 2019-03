Panenka jako odraz doby. Slavná Barbie slaví 60 let, Ruth Handlerová ji stvořila pro svoji dceru

Už 60 let vypadá skoro stejně. Za tu dobu sice vystřídala spoustu povolání, ale životní roli má jen jedinou. Panenka Barbie má ukazovat malým dívkám, že můžou být čímkoli. S takovým záměrem plastovou hračku vymyslela Američanka Ruth Handlerová pro svou dceru. Ze skromného podnikatelského nápadu se stal celosvětový fenomén. Praha 16:09 9. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Panenka Barbie (ilustrační foto) | Zdroj: Flickr.com

V černobílé reklamě z roku 1959 to sice ještě není vidět, ale první Barbie měla rudou rtěnku a mohla mít blonďaté i hnědé vlasy. Oblečená byla do černobílých pruhovaných plavek. Takovou panenku firma Mattel představila přesně před 60 lety na newyorském veletrhu hraček.

„Nemyslel jsem si, že je to dobrý nápad. Tehdy se prodávaly jiné panenky a jejich obliba pomalu klesala. Říkal jsem si - proč se pouštět na trh v takové situaci?“ připustil Elliot Handler, manžel tvůrkyně Barbie.

Jak ale dodává, podcenil svou ženu a její obchodní schopnosti. Panenka se začala prodávat ve velkém. „Věděla jsem, že musím panenku pojmenovat po své dceři. Protože to ona byla inspirací k tomu, aby Barbie vznikla,“ prozradila Ruth Handlerová.

Málokdo asi ví, že za panenkou se skrývá celý fiktivní příběh. Barbie má občanské jméno Barbara Millicent Roberts, chodila na střední školu na Manhattanu a má tři mladší sourozence. Už od roku 1961 má přítele Kena, se kterým se sice na pár let odloučili, ale zase se k sobě vrátili.

Barbie a Ken se stali tak známými postavami, že o nich kapela Aqua natočila písničku a klip. Plastová panenka si taky zahrála ve filmech, má vlastní seriál a teď je i youtuberka.

Barbie, potažmo firma Mattel, se tak snaží následovat trendy. To ostatně plastová panenka dělala vždy. Nejvýrazněji je to vidět na jejím oblečení a doplňcích. Třeba v roce 1965 získala do výbavy skafandr a odkazovala tak na úspěchy v kosmonautice.

Kontroverzní hračka

V 60. letech byl ale na vzestupu taky feminismus, kterému plastová panenka posloužila jako dobrý ukazatel, co je ve vnímání žen špatně. Kritikům například vadilo, že Barbie nenabízí některá povolání. Na to ale tvůrkyně Ruth odpovídala s noblesou sobě vlastní.

„Mým cílem nikdy nebylo měnit svět. Já ho chci ukazovat takový, jaký je. A tak například nemohla existovat Barbie lékařka v době, kdy léčili jen muži.“

Kritika Barbie se jinak týkala hlavně vzhledu panenky. Ať už to bylo oblečení, nebo nereálné proporce ženského těla a pouze bílý odstín pleti. Mattel proto v 80. letech představil Barbie černošku, Indku nebo Indiánku.

První mluvící panenka z roku 1992 ale už tak nadšeně přijatá nebyla. „Matematika je těžká.“ To je věta Barbie, která zákazníky pobouřila. Údajně v dívkách buduje pocit, že nejsou tak nadané jako chlapci a matematika jim nejde stejně dobře. I proto se Mattel v posledních desetiletích znovu začal soustředit na svůj úplně původní záměr.

Firma teď u příležitosti 60 let vyrobila Barbie podle vzoru sportovních nebo televizních hvězd, ale i žen s fyzickým postižením. Dívkám se tak Mattel snaží dokázat, že zvládnou cokoli a že ve výjimečnosti je krása.