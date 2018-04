Židovská obec v Basileji řeší odliv členů. Chce vybudovat území bez náboženských pravidel

„Židovství má v Basileji hlubokou historii. V minulosti s ním ale bylo spjato mnohem víc lidí, než teď. Naší povinností je, abychom v nich znovu probudili zájem o tuto obec,“ uvedl pro švýcarský rozhlas basilejský rabín Moše Bauman.

Z města jen za posledních 50 let odešla skoro polovina Židů - nejčastěji se teď stěhují do Curychu, který s Basilejí dělí dlouholetá rivalita.

Podle rabína Baumana může odliv zastavit takzvaný eruv, tedy místo, kde budou o svátcích povolené i věci, jež judaismus na veřejném prostranství zakazuje.

Židé o šabatu nesmějí například vycházet na ulici nebo přenášet věci - a výklad takových pravidel platí i pro kočárky nebo invalidní vozíky.

Ulice v ohrazeném eruvu jsou ale považovány za soukromé místo, kde je takové jednání povoleno. Podle časopisu Jüdisches Europa už podobné areály usnadňují život komunitám v Londýně, Vídni nebo New Yorku.

S tím, aby se k těmto městům přidala Basilej, souhlasí správa tamního kantonu. Švýcarskému rozhlasu to potvrdil Lukas Ott ze stavebního odboru: „Samozřejmě, že je to v prvé řadě věc židovské obce. Ale myslím si, že je důležité, aby se stát k takovému projektu postavil konstruktivně.“

Podle deníku BZ Basel bude ohraničení chystaného eruvu spíš symbolické. Areál má zahrnovat všechny čtvrtě na levém břehu Rýna, a ohrazení proto nesmí příliš omezovat život ostatních obyvatel.

Zatímco ze strany švýcarských úřadů má projekt zelenou, kritika na něj přichází od samotných Židů.

Švýcarskému SRF řekl svůj názor například Yves Kugelmann, šéfredaktor židovského týdeníku Tachles: „Nikdo to nepotřebuje. Jestli obci opravdu jde o to, aby odliv svých členů zastavila, tak by se měla soustředit na úplně jiné problémy.“

Podle něj je jedním z takových témat třeba otázka smíšených sňatků. Mnoho Židů totiž po svatbě s partnerem jiného vyznání ztratí podporu basilejské obce.

A ta se o změnu svého postoje ani nepokouší. Jejím cílem je teď stavba nového židovského gymnázia a rovněž hledání peněz na vytvoření eruvu. V přepočtu asi dvou milionů korun.