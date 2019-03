Rádio BBC přestalo hrát písničky Michaela Jacksona, rozhodnutí souvisí s dokumentem o zneužívání

Britské rádio BBC 2 stáhlo ze svého repertoáru písně Michaela Jacksona. Rozhodnutí padlo kvůli obviněním zpěváka ze sexuálního zneužívání dětí, která zaznívají v dokumentu HBO Leaving Neverland (Na odchodu z Neverlandu) i v nedávné zpovědi pro BBC. Londýn 11:08 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michael Jackson během svého koncertu v Praze v roce 1996 | Zdroj: Profimedia

Poslední píseň od „krále popu“ BBC 2 odvysílalo 23. února. Podle britského deníku The Times rozhodnutí souvisí s vysíláním dokumentu Leaving Neverland. „Každý hudební výtvor posuzujeme individuálně a rozhodnutí o tom, co hrajeme, jsou přijímána vždy s důrazem na publikum a kontext,“ vysvětluje BBC.

Jako děti nás zneužíval stokrát a stokrát, tvrdí dva muži o Michaelu Jacksonovi v otevřené zpovědi Číst článek

Dokument byl s velkým úspěchem v předpremiéře promítnut v lednu na americkém festivalu Sundance, HBO ho má ve dvou devadesátiminutových dílech vysílá 3. a 4. března. Správci pozůstalosti po popové hvězdě kvůli němu HBO žalují.

Ve Velké Británii odvysílá dva devadesátiminutové díly stanice Channel 4 tento týden ve středu a ve čtvrtek.

Už minulý týden se údajné oběti zneužívání – šestatřicetiletý Wade Robson a čtyřicetiletý James Safechuck – svěřily své zážitky BBC. „Zneužíval mě pokaždé, když jsem byl s ním, úplně každou noc, kdy jsem byl s ním,“ řekl šestatřicetiletý Wade Robson.

Popový zpěvák ho měl obtěžovat od sedmi let, a když mu bylo 14, pokusil se ho znásilnit. „Dotýkal se mě všude po těle,“ dodal. Safechuck televizi řekl, že ho Jackson zneužíval od jeho 10 do 14 let.

Americká popová ikona, která si v 80. letech vysloužila přezdívku „král popu“, poutala od 90. let stále více pozornost spíše než hudebním umem svým výstředním chováním, plastickými operacemi i neprokázanými obviněními z údajného sexuálního zneužívání dětí.