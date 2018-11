Na seznam inspirativních žen se dostala i Češka. Sociální pracovnice bojuje proti diskriminaci Romů

Britská BBC zveřejnila seznam stovky nejinspirativnějších žen současnosti. V soupisu je i jedno české jméno – dostala se na něj romská sociální pracovnice z Ostravy Elena Gorolová. BBC si všímá jejího boje proti nucené sterilizaci, kterou ona sama v 21 letech musela podstoupit. Společně s dalšími ženami se pak pokoušela tuhle praktiku zastavit. Londýn 17:05 19. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak Radiožurnálu potvrdila sama Elena Gorolová, čeští lékaři od nucené sterilizace skutečně upustili. Za prioritu teď označuje to, aby všechny dotčené ženy získaly odškodné.

„V roce 2009 za pana premiéra (Jana) Fischera se nám vláda omluvila, že teď už se to nestává, jako se to stávalo nám. Pomohli jsme dalším ženám, ale hlavně odškodnění, aby mohly ženy dostat, že si to zaslouží,“ říká.

Gorolová se ale věnuje i dalším problémům spojeným s diskriminací. Tvrdí třeba, že romské rodičky dostávají samostatný pokoj, aniž by o to žádaly.

„To ještě pořád přebývá, že romské maminky jsou společně na jednom pokoji. Říkám si, pokud si to vyloženě romská maminka přeje, že má s kým mluvit – v pořádku. Osobně bych to nechtěla. Jenom z toho důvodu, že máme právo být i s ostatními,“ dodává sociální pracovnice.

Elektřina z vody i boj proti voyeurství

BBC do seznamu nejinspirativnějších žen zařadila i další příběhy. Zajímavou osobností je teprve 16letá Reyhan Džamálová z Ázerbajdžánu. Loni založila firmu Rainergy, která se zabývá obnovitelnými zdroji energie. Džamálová společně se studenty vynalezla generátor, který vyrábí elektřinu pomocí dešťové vody.

Televize si všimla třeba i 90leté důchodkyně z Japonska Setsuko Takamizavové, která se začala učit anglicky jen proto, aby za dva roky mohla provázet návštěvníky olympiády v Tokiu.

Vedle těchto příběhů jsou tam ale i ženy, které se staly obětí trestných činů, například o paralympijskou plavkyni Haven Shepherdovou. Dívka původem z Vietnamu přišla o nohy ještě jako kojenec, když její rodiče spáchali sebevraždu pomocí bomby.

Jihokorejka Pak So-jon bojuje proti epidemii voyeurství. Tisíce Jihokorejců umisťují na dámské toalety skryté kamery, a záběry pak šíří na internetu. Pak zahájila celonárodní kampaň a politici následně přislíbili, že problém zastaví.