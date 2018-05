‚Za všechny, kteří to nevzdali.‘ Na Běh pro Paměť národa lákají Hradilek, Samková i Šídlo

Zaběhat si a zároveň přispět na dobrou věc, taková je myšlenka Běhu pro Paměť národa. Třetí ročník se koná začátkem června v pěti městech. Na trať ale mohou sportovci nově vyběhnout kdekoli. Charitativní závod podporují i některé známé osobnosti, například olympionici Vavřinec Hradilek a Eva Samková nebo komentátor Jindřich Šídlo. Praha 11:56 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Běh pro Paměť národa lákají Vavřinec Hradilek, Eva Samková i Jindřich Šídlo | Zdroj: Post Bellum

Sportovci na tratě Běhu pro Paměť národa vyběhnou v sobotu 9. června a akce se poprvé koná na více místech. Kromě Prahy si lidé zaběhají také v Plzni, Olomouci, Hradci Králové a Třebíči.

Běh pro Paměť národa Dokumentaristé z Post Bellum zaznamenávají už patnáct let příběhy těch, kteří byli stateční a postavili se totalitě. A právě na další natáčení a rozšiřování portálu Paměť národa půjde výtěžek z charitativního běhu.

Závodníci si mohou vybrat z několika možných tras. Čas na pětikilometrové a desetikilometrové trati jim zmeří profesionální časomíra.

„Připravena je i kilometrová trasa pro ty, kteří neběhají nebo s sebou mají třeba kočárek či babičku s dědou. A připraveny jsou i speciální dětské trasy,“ doplňuje Jana Holcová z Post Bellum.

Nově pak mohou fanoušci Paměti národa vyrazit na trať kdekoli. „Mohou se k nám připojit i fanoušci, kteří žijí v cizině nebo ti, co to mají do zapojených měst moc daleko. Asi je to dobrá možnost i pro běžce – samotáře, kteří nevyhledávají větší akce. Mohou se normálně přes web zaregistrovat, dostanou od nás e-mailem startovní číslo a vyběhnout mohou ve stejný čas jako my opravdu odkudkoli,“ popisuje produkční ze společnosti Post Bellum Jakub Pánek.

A k Běhu pro Paměť národa se i letos přidávají jeho patroni. Mezi nimi je mimo jiné novinář a komentátor Jindřich Šídlo, olympionici Vavřinec Hradilek a Eva Samková, sestry Geislerovy, herečky Lenka Krobotová a Petra Nesvačilová.

Všichni účastníci zaplatí startovné, a přispějí tak na další rozšiřování Paměti národa. Mohou tak symbolicky běžet za ty, kteří to nevzdali.

Například za válečné veterány, Miladu Horákovou nebo strýce, který byl nespravedlivě odsouzen komunistickou mocí a strávil roky v Jáchymově.

Při registraci na webu běhu mohou sportovci zvolit výši startovného, tedy i výši svého příspěvku, a to od 400 do 1200 korun.

„Je dobré si připomenout, že mezi námi žili a pořád žijí lidé, kteří se chovali statečně a nedemokratickým režimům vzdorovali. Že za svobodu a demokracii někteří položili životy. Jejich odkazu si vážíme,“ říká zakladatel a ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Loni se na start postavilo více než 1160 běžců a vybralo se 364 600 korun.

Účastníci Běhu pro Paměť národa (archivní foto) | Zdroj: Post Bellum