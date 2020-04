Výzva Běhej lesy vybírá peníze na plicní ventilátory. Sportem chce pomoci regionálním nemocnicím

Nadechni se z plných plic, na podporu nemocnic. Tato sympatická říkanka se stala mottem sdružení Běhej lesy, které chce vybrat peníze na nákup plicních ventilátorů do čtyř regionálních nemocnic - v Karlových Varech, Břeclavi, Benešově a Jihlavě. Účastníci charitativní akce by měli během týdne nadýchat pro zdraví 3000 litrů vzduchu a poslat sto korun pro jednu z vybraných nemocnic. Praha 14:41 15. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzva Běhej lesy má za cíl vybrat peníze na nákup plicních ventilátorů do 4 regionálních nemocnic | Zdroj: Oficiální stránky Běhej lesy

„Chci aspoň využít ten čas, kdy nemohu pracovat, že se aspoň starám o vlastní tělo, běhám, jezdím na kole,“ popisuje Radiožurnálu poslední týdny šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek, který se s manželkou zapojuje do každé rozumné charitativní akce.

Virtuální Jizerské padesátky se zúčastnily tisíce lidí, na výrobu ochranných pomůcek vybrali milion Číst článek

Žádné rekordy ale netrhá, a to záměrně. „Výzvu tří tisíc litrů vzduchu už jsem překonal mnohokrát, ale na druhou stranu cyklistiku si jenom užívám. Tak by to asi měli dělat všichni. Je lepší jet na půl plynu a nezatěžovat tělo v téhle době těžkým tréninkem.“

S projektem #rozdychejto přišel Jan Hejda z organizačního týmu série závodů Běhej lesy, které se teď na jaře minimálně ve čtyřech regionech neuskuteční. Proto právě v těchto regionech kontaktoval nemocnice.

Připojují se i slavná jména

„Spojili jsme se s primáři plicních klinik a zjistili jsme, že plicní ventilátory chtějí kupovat. Tak nás hned napadl slogan ‚Nadechni se z plných plic, na podporu nemocnic‘. Už se také přidal třeba kajakář Vít Přindiš, atletka a lyžařka Eva Brabcová Nývltová nebo běžec a lékař Jan Pirk,“ dodává Hejda.

Pražský maraton se poběží v říjnu. Nové termíny mají i další závody seriálu RunCzech Číst článek

Plicní ventilátor stojí řádově statisíce korun. V nemocnici v Břeclavi ale chtějí koupit transportní, který je levnější a právě teď se plicnímu oddělení hodí.

„Už jeden máme, ale potřebujeme druhý. Transportní ventilátor nepotřebuje mít tolik funkcí jako stacionární. Lékař nastaví plicní objem a to je dostačující pro převoz,“ říká ředitel nemocnice Petr Baťka. „Stacionární stojí až jeden milion korun, tento typ transportního vyjde na zhruba 135 tisíc korun.“

Aby měla charitativní akce úspěch, musí se u ní účastníci i trochu bavit. Když zaplatí startovné sto korun, tak mohou na stránku Běhej lesy pověsit krátké video a pochlubit se výkonem nebo motivovat další sportovce.

Příkladem jde guru amatérských vytrvalostních běžců Miloš Škorpil z Chebu. „Pořád někde lítám, někdy s naší smečkou psů, a když ještě nemůžu tímto lítáním pomoct plicnímu oddělení karlovarské nemocnice, není co řešit. Takže rozdýchejte to s námi!“

Dýchat z plných plic a přispět stokorunou na plicní ventilátor je možné na portálu Běhej lesy do neděle 19. dubna. Za první dva dny se vybralo zhruba sto tisíc korun!