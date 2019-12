Skauti přivezli do Česka Betlémské světlo. Do příštího týdne zůstane v Brně

Do Česka v sobotu večer už potřicáté dorazilo Betlémské světlo. Skauti s ním z Vídně do Brna cestovali vlakem a v neděli je oficiálně předají do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na Petrově. První příležitost odnést si plamínek domů měli lidé krátce po 18.00 na nádraží v Břeclavi. Brno 19:11 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skauti na cestě z Vídně | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Na brněnské Dolní nádraží vlak přijel v 18.35. Kdyby Betlémské světlo přijelo do Brna až v neděli, bylo by to už na hlavní nádraží, protože právě v sobotu o půlnoci tam skončí velká vlaková výluka.

Cesta vlakem byla podle vedoucí čtveřice skautek Gabriely Plchové velmi příjemná, lidé je zdravili a několik z nich si světlo rovnou připálilo, aby je měli doma. „Bylo milé rozdávat radost. Dnes jdeme ještě na Mendlovo náměstí, kde se k nám přidají kamarádi z autobusu, kterým jsme jeli do Vídně, aby světlo přežilo alespoň někde, kdyby nám ve vlaku zhaslo,“ řekla v sobotu.

Středisko Řehoře Mendla vypravilo do Vídně dva plné autobusy a z nich vybralo reprezentativní skupinku, která po zapálení luceren v kostele svatého Leopolda jede zpět vlakem.

Za týden, v sobotu 21. prosince, skauti Betlémské světlo rozvezou 63 vlaky po celém Česku. Lidé si pro ně můžou přijít na 376 místních akcí a 761 vlakových stanic.

Betlémské světlo je jedním z novodobých symbolů Vánoc, který vznikl v roce 1986 v Rakousku. Jedná se o světlo, které rakouští skauti přepravují před Vánoci přímo z izraelského Betléma.

Lidé také mohou uspořádat vlastní akci s předáváním betlémského světla a mohou dát vědět všem ostatním v aplikaci, kterou skauti připravili. Zájemci najdou veškeré informace o betlémském světle na webu www.betlemskesvetlo.cz.

Betlémské světlo je v Česku. Přivezly ho z Vídně čtyři skautky z Jedovnic. ⁦Příští týden ho jejich kolegové rozvezou z Brna do dalších měst. CRozhlas⁩ ⁦@Radiozurnal1⁩ ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/wZTubesNx4 — Vlasta Gajdošíková (@vlagajdosik) December 14, 2019