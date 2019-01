Pražská Bertramka bude národní kulturní památkou, rozhodla vláda. Pobýval tam i slavný Mozart

Národní kulturní památka

Národní kulturní památku vyhlašuje vláda na návrh ministerstva kultury. Národní kulturní památkou se má stát celý areál i se zahradou a hospodářskými budovami, v jejichž blízkosti dnes mají zřízena obydlí bezdomovci. Ministr Staněk již dříve zmínil, že pokud by se stav Bertramky zlepšil, mohlo by do ní Národní muzeum zapůjčit některé artefakty spojené s Mozartem či někdejšími majiteli vily manželi Duškovými, a tím zvýšit její atraktivitu.