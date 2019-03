Kariéra, volnost, pestrý osobní život. Bezdětnost je v Česku na vzestupu, dosáhne až 20 procent

Zkratka DB znamená dobrovolně bezdětní. Tito lidé potomky nechtějí kvůli kariéře, nedostatku peněz, ekologii nebo zkrátka kvůli tomu, že děti nemají rádi. Bezdětných párů v posledních letech přibývá. Zatímco za normalizace nemělo dítě okolo pěti procent Češek, například u dnešních třicátnic čeká Český statistický úřad až 20procentní bezdětnost. Praha 20:40 12. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cestující s dítětem čekající na vlak v německém městě Hanau | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„Mám ráda svůj život, mám ráda to, jak to mám zařízené. Děti ani moc nemám ráda, neshledávám na nich nic, co by z nich dělalo polobohy, jak se v poslední době stává,“ říká Radiožurnálu mladá žena, která se dobrovolně rozhodla nemít děti.

Nikole Šrubařové z Olomouce je 25 let. Děti nechce i kvůli kariéře – pracuje jako umělecká maskérka. „Jedna z nejlepších věcí, co se mi mohla stát, je mít tuhle neomezenou svobodu. Já bych nebyla šťastná, ani to dítě by nemohlo být šťastné,“ dodává.

Uvažuje proto přímo o dobrovolné sterilizaci. Bezdětný chce být i 30letý Tomáš Procházka z Brna, který si cíleně našel přítelkyni, která to vidí stejně.

„Chci si užívat, nechci žít život toho dítěte. Chci navštěvovat kulturní akce, cestovat – ne chodit na pohádky a navštěvovat dětské dny v ZOO. Rodiče moje rozhodnutí respektují, berou to tak, jak to je. Přátelé to také respektují, já respektuju jejich názor, že děti mít je super,“ vysvětluje.

Za minulého režimu byla bezdětnost i na pěti procentech. Nyní nemá podle Českého statistického úřadu děti deset procent žen a podle Romana Kurkina z oddělení demografické statistiky odhaduje, že se u dnešních třicátnic číslo zdvojnásobí.

„Pro generaci 1985 by se bezdětnost měla pohybovat kolem 20 procent nebo těsně pod,“ popisuje.

Norma mateřství

Statistici používají k odhadům takzvané modely projekce. Pracují s tím, že žena může mít děti do 49 let. „Reprodukční období ženy vymezujeme věkem 15 a 49 let, přičemž v období 45–49 není porodnost tak výrazná,“ dodává Kurkin.

Statistici nesledují, jestli ženy děti nemají dobrovolně nebo jestli se jim nedaří otěhotnět. Socioložka Hana Hašková na základě výzkumů Sociologického ústavu Akademie věd České republiky odhaduje, že dobrovolná bezdětnost je spíš výjimkou.

„Volba bezdětnosti a dlouhodobé odmítání rodičovství v raném věku a následné nezměnění tohoto plánu nebude silně zastoupeno. Bezdětnost bývá výsledkem životní dráhy, že člověk prochází životem a dokáže zpětně rekonstruovat momenty v životě, které ho vedly k tomu, že se rodičem nestal. Ale nebylo to tak, že by na počátku stálo odmítnutí rodičovství,“ popisuje.

„Číslo 20 procent určitě můžeme vnímat tak, že je to hodně z pohledu minulých generací, kdy tady bylo normou, že se žena stane matkou. Z tohoto pohledu je to velká změna. Na druhou stranu v německy mluvících zemích, nyní i v jihoevropských státech, tak tam takto vysoká bezdětnost nyní je. Z tohoto pohledu není číslo velké,“ hodnotí Hašková odhad statistiků, že každá pátá třicátnice zůstane bezdětná.