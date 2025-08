Bezmasý tatarák. ‚Má obrovský úspěch, pohanku jsme si přivezli,‘ říká kuchař, který na Expu vaří ‚postaru‘

Do českého pavilonu na světové výstavě EXPO v Japonsku zavítalo už přes 700 tisíc lidí. Ve spirálovité stavbě s dřevěnou konstrukcí a skleněnou fasádou na břehu Ósacké zátoky je i česká restaurace. Na menu najdete guláš, smažený sýr nebo knedlík plněný kachním masem. Nyní tam ale parta kuchařů připravuje jiné speciality, například pohankový tatarák. Vycházejí při tom z jídelního lístku v československém pavilonu na EXPO v Ósace v roce 1970. Od zpravodaje z místa Ósaka 15:57 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kuchaři ze Staré gardy České asociace kuchařů a cukrářů do českého pavilonu v Ósace přivezli starou českou kuchyni | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

V době oběda je v kuchyni českého pavilonu na EXPO opravdu rušno. Běžně tu přes poledne kuchaři připraví 500 porcí jídla. Teď ale mají posilu - na pár dní sem dorazili kuchaři ze Staré gardy České asociace kuchařů a cukrářů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé se ptají, z čeho to je, říká kuchař, který do Ósaky přivezl starou českou kuchyni

„Byli jsme osloveni, jestli bychom sem nemohli přijet předvést něco ze staré české kuchyně, která tu byla už v roce 1970, když tady bylo Expo. Na základě toho jsme postavili naše menu, které tu za Starou gardu prodáváme z těch surovin, které jsou dnes pro Japonce velmi atraktivní,“ vypráví u vaření Jiří Janeček.

„Japonci milují kachnu, takže se v našem menu objevila kachna. Vymysleli jsme si úpravu, která bude pro ně trošku zajímavá, takže je částečně konfitovaná. K tomu jsme udělali zelí, ne klasické, ale z ředkve, které je zadělávané smetanou. Je k tomu jemná nádivka z cibule, kaštanů, jater a housky,“ popisuje Janeček.

Vaří se v podzemí, hosté si pak jídlo mohou vychutnat o patro výš. S ohlasy je Jiří Janeček spokojen. „Lidé se ptají, z čeho to je. Velmi je to zajímá, ptají se i na recepty,“ pochvaluje si.

Na Expu vaří jako v sedmdesátkách. ‚Má to úspěch,‘ říká český kuchař, který servíruje tatarák z pohanky | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Tatarák bez masa

Na tomto menu, které odkazuje na to československé na ósackém Expo v roce 1970, je i pohankový tatarák. V bílém kuchařském rondonu ho míchá další člen gardy Zdeněk Šůla. „Je to prakticky bez masa, připravené z pohanky, dochucené,“ vysvětluje.

24:22 Pavilon na EXPO reprezentuje naši zemi skvěle, věří Soška. ‚Předražená hospoda,‘ kritizuje Prouza Číst článek

„Má to obrovský úspěch. Přijeli jsme sem prakticky jenom na pár dní, abychom si tu ukázali, co Stará garda umí nebo si ještě pamatuje. Znali jsme se s našimi mistry, kteří tady před těmi pár lety byli a dělali ty výstavy,“ říká Šůla.

„Suroviny jsme si museli přivézt, protože tu nemají pohanku, takže tatarák by bez ní nebyl. Jinak nějaké koření, trochu jsme měli problém se sušeným droždím, takže to jsme také přivezli. Protože děláme ještě lívance, taky v rozvinu,“ vyjmenovává.

Mezi plotnou, grilem a fritézou dohlíží na všechny a na všechno šéfkuchař české restaurace na letošním EXPO Miroslav Prosa. „Je to pro mě čest. Není to moje první EXPO, ale už šesté. První EXPO jsem dělal už v roce 2005 v Nagoje v Aiči, kde to taky mělo obrovský úspěch. Mám ale pocit, že už jsme na to lépe připravení nebo jsme si udělali lepší podmínky pro prodej. Řekl bych, že to je daleko úspěšnější,“ míní šéfkuchař.

Kuchyně bude v českém národním pavilonu fungovat až do konce letošní světové výstavy v polovině října.

Na menu, které se inspiruje tím československým z ósackého Expa v roce 1970, je i bezmasý tatarák z pohanky | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas