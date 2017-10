Big Ben nezvoní, ale mohl by. Úředníci nechtějí platit přesčasy technikům, upozorňuje Telegraph

V srpnu na čtyři roky umlkl zvon Big Ben v hodinové věži u Westminsterského paláce kvůli rekonstrukci. Britský deník Telegraph teď ale píše, že skoro 14 tun těžký zvon by nemusel být zastavený celou dobu. Za všechno prý mohou úřady, které nechtějí platit přesčasy zaměstnanců. Londýn 9:30 18. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Big Ben. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Zvonění se zastavilo hlavně kvůli bezpečnosti práce, aby dělníci mohli opravovat Alžbětinu věž, na které je umístěn.

Jenže kancelář Westminsteru zvažovala i variantu, že by zvon mohl zvonit odpoledne a přes víkendy. Ale technici, kteří zvon mohou spustit, mají pracovní dobu od sedmi do patnácti hodin a stavební práce končí až v osmnáct hodin. Takže by museli zůstat v práci každý den tři hodiny přesčas a až odejdou dělníci ze stavby, tak zvon spustit.

To se ale zdálo, jak vyplývá z e-mailové korespondence, kterou má Telegraph k dispozici, úředníkům dlouhodobě neudržitelné. A proto rozhodli, že zvon utichne úplně.

Oprava věže navíc bude dvakrát dražší, než se původně čekalo. Místo plánovaných 29 milionů liber bude stát rekonstrukce nakonec 61 milionů liber (asi 1,75 miliardy korun). Jak přiznala kancelář britské sněmovny, náklady na rekonstrukci byly spočítané chybně.

Od Vánoc do Nového roku bude ale Big Ben zvonit, takže kdo přijede do Londýna na vánoční prázdniny, tak ho uslyší.